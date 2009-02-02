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'Fahişe oynayınca gece kaldırıma çıkmıyorum'

Müjde Ar, Atilla Olgaç'ın gümdeme damga vuran sözlerini yorumladı.

02 Şubat 2009 02:00

Müjde Ar, Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç'ın gümdeme damga vuran sözlerini yorumladı.

Oyuncu Atilla Olgaç'ın bir televizyon programında Kıbrıs çıkarması sırasında biri savaş esiri 10 kişiyi öldürdüğü yönündeki söylemleri NTV'de yayınlanan 'Haydi Gel Bizimle Ol' programında tartışıldı.

Olgaç, bu sözlerinin bir senaryo olduğunu sonraki açıklamalarında ifade etmiş olsa bile, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın konu hakkında soruşturma açtığını hatırlatan Müjde Ar, "Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı çok iyi bir şey yaptı bence. Böyle şeyler 'o, onu diyor, bu bunu diyor' kapanıyor gidiyor. Böyle bir şey yaptığıysa gayet tabi suçunu çekmeli" diye konuştu.
Pınar Kür, bunun bir savaş suçu olduğunu vurgularken, "Elleri arkasından bağlı esiri alnından vurdum" sözleri için, "Yani bunun tamamıyla beyinsiz olması lazım insanın" diyerek tepkisini dile getirdi.

Çiğdem Anad, Atilla Olgaç'ın Kurtlar Vadisi'ndeki 'Kılıç' rolüne özenmiş olabileceğini belirtince, Müjde Ar, şöyle yanıt verdi:

"E tamamda yani ben de fahişe oynayınca gece kaldırıma çıkmıyorum yani."
Bunun hiç anlaşılır gibi bir şey olmadığının altını çizen Müjde Ar, ortada bir suç varsa cezasını çekmesinin gerekliliğini belirtti. Ar, "İnsan böyle bir manyakça bir şeyi uyduruyorsa kendince bu da bir manyaklık, değil mi? Bu da bir tuhaflık değil mi?" ifadelerini kullandı.

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