Fahir Atakoğlu ikinci kez bir numarada

Piyanist-besteci Fahir Atakoğlu'nun "İstanbul in Blue" adlı albümü, Amerika Jazz Radyoları Listesi'nin "dünya müziği" kategorisinde ikinci kez birinci sıraya yükseldi.Konuya ilişkin açıklamaya göre, caz müziğinin vatanı Amerika'da çok önemli bir referans olarak kabul gören Amerika Jazz Radyoları Listesi, radyolarda en çok çalınan ve en çok istek alan albümlerin haftalık sıralamasından oluşuyor.Fahir Atakoğlu'nun "İstanbul in Blue" albümü, Amerika Jazz Radyoları Listesi'nde dünya müzikleri kategorisinde 20 Ekimde yeniden birinci sıraya yükseldi. Fahir Atakoğlu 7 Temmuz tarihli Amerika Jazz Radyoları Listesi'nde ilk kez liste başı olmuştu."İstanbul in Blue" albümü, Amerika Jazz Radyoları Listesi'nde "jazz albümleri" kategorisinde de en çok çalınan 200 albüm arasında 38. sıradan 15. sıraya yükseldi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Fahir Atakoğlu, listede yeniden birinci sıraya yükselmesinin inanılmaz bir duygu olduğunu ifade ederek, "Ülkem adına çok gururlu ve mutluyum. Söyleyecek söz bulmakta güçlük çekiyorum. Türkiye'ye selam olsun" ifadesini kullandı.Bu arada, Fahir Atakoğlu Kasımda bir dizi konser vermek üzere Türkiye'ye gelecek. Atakoğlu, 7 Kasımda Brisa'nın 20. Yıl Kutlaması, 8 Kasımda LÖSEV Yardım Gecesi, 11-14 Kasımda IBM'in etkinliklerinde sahne alacak. Fahir Atakoğlu, 27 Kasımda ise Ankara Jazz Festivali'nde başkentli müzikseverlerle bir araya gelecek.