Fadime Şahin hayatını 'ti'ye alan (Q)üfür filminden şikâyetçi oldu

Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz ile basılması ve sahte şeyh Ali Kalkancı’nın kendisini iğfal ettiği iddiasıyla gündeme gelen Fadime Şahin, hayatını “ti”ye alan 1 milyon dolar bütçeli “(Q)üfür” adlı bir sinema filmi çeken yönetmen Gani Rüzgar Şavata’yı mahkemeye verdi.

Söz konusu filmde, adının ve görüntüsünün izinsiz olarak kullanıldığını iddia eden Şahin, “Üzerimden reklam yaparak beni zor durumda bıraktı ve telafisi güç zararlara sürükledi” dedi. Şahin, mahkemeden, dava konusu filmin hukuka aykırı olduğunun tespiti isteyerek, gösterilmesinin durdurulması için tedbir talebinde bulundu.

Cahit yüce'nin Vatan gazetesindeki haberine göre; 28 Şubat sürecinin simgelerinden olan Fadime Şahin, hayatını ‘ti’ye alan (Q)üfür isimli filmden davacı oldu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatı Hülya Tekin aracılığıyla ve “yeni ismiyle” başvuran Şahin, dava konusu filmin kendi hayat hikayesini konu aldığını iddia etti. Kendisinden izin alınmadan çekilen filme, adının ve görüntülerinin de yine izinsiz olarak kullanıldığını öne süren Şahin, bu şekilde kişisel ve anayasal haklarının saldırıya uğradığını savundu.



Telafisi güç zararlara sürükleniyorum!



Böyle bir filmin çekildiğini basından öğrendiğini iddia eden Şahin, “Bu nedenle telafisi güç zararlara sürüklenmekteyim” dedi. Yönetmen Gani Şavata ile ilgili her türlü şikayet ve tazminat davası hakkını saklı tuttuğunu belirten Şahin, mahkemeden, dava konusu filmin hukuka aykırı olduğunun tespiti isteyerek, gösterilmesinin durdurulması için tedbir talebinde bulundu. Mahkemenin vereceği karar, Şavata’nın “(Q)üfür”ünün kaderini belirleyecek. Fadime Şahin 28 Şubat sürecinde Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz ile basılması ve sahte şeyh Ali Kalkancı’yla ilişkisiyle gündeme gelmişti. Bu olayın hemen ardından mahkemeye başvuran Fadime Şahin, adını değiştirmiş ve gözlerden uzak yaşamayı seçmişti.



Meclis'e gidecekler



TBMM Darbe Komisyonu 1 Ekim’den itibaren ‘’Sahte Şeyh’’ Ali Kalkancı ve Emine Kalkancı ile, Fadime Şahin ve Aczimendi lideri Müslüm Gündüz’ü dinleyecek. Listede Sisi de var.

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Meclis’in 1 Ekim’de açılmasının ardından izleyeceği yol haritasını belirledi. Komisyon aralarında eski Başbakan ve bakanların da bulunduğu siyasilerin yanı sıra, 28 Şubat sürecinde ortaya çıkan ‘’Sahte Şeyh’’ Ali Kalkancı ve eşi Emine Kalkancı ile, Fadime Şahin ve Aczimendilerin lideri Müslüm Gündüz’ü dinleyecek.

Komisyon, 1 Ekim’den itibaren TBMM’ye davet edilecek isimleri belirledi. Bu isimler arasında 28 Şubat döneminin Başbakan yardımcısı Tansu Çiller de bulunuyor. Çiller’e 1-8 Ekim tarihleri arasında müsait olduğu bir gün için davet yapıldı. Aynı tarihler arasında medya patronları da TBMM’ye gelecek.



Sisi de var



Dinlenecek isimler arasında Ali Kalkancı ve eşi Emine Kalkancı ile, polis baskınına uğrayan Aczimendi lideri Müslüm Gündüz ve bu baskında ortaya çıkan Fadime Şahin de bulunuyor. Listede ‘’Sisi” lakabı ile tanınan transseksüel Seyhan Soylu da var. Bu isimler, 5 Ekim günü TBMM’ye davet edildi.

8 Ekim günü ise Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Bülent Orakoğlu ve “Köstebek’’ davasından yargılanan Onbaşı Kadir Sarmusak dinlenecek. 1-8 Ekim günleri TBMM’ye çağırılan isimler arasında ise, Yargıtay eski Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, eski savcılar Nuh Mete Yüksel, Nusret Demiral, Aykut Cengiz Engin, Talat Şalk ve hakim Orhan Karadeniz, Başbakanlık Takip Kurulu Başkanı ve eski Müsteşarı Yaşar Yazıcıoğlu var.

15 Ekim’de ise TBMM’ye TMSF eski Başkanı Ahmet Ertürk, eski Bakan Ufuk Söylemez, Vakıfbank Genel Müdürü Hasan Kılavuz, TÜSİAD yöneticisi Muharrem Kayhan, sendikacılar Salim Uslu, Derviş Günday, Bayram Meral çağırıldı. Komisyon Ekim ayı içinde medya patronları Dinç Bilgin, Aydın Doğan, Turgay Ciner, Mehmet Emin Karamehmet ile gazeteciler Zafer Mutlu, Yavuz Donat, Cüneyt Arcayürek, Cengiz Çandar, Ertuğrul Özkök, Fehmi Koru, Mehmet Ali Birand, Taha Akyol ve Mehmet Barlas’ın da bilgisine başvuracak.