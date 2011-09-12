-Fadıl Akgündüz Siirt'te otomobil üretecek SİİRT (A.A) - 12.09.2011- Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Siirtspor'un kulüp başkanı M. Fadıl Akgündüz, Siirt'te otomobil fabrikası kuracağını söyledi. Başkan Akgündüz gazetecilere yaptığı açıklamada, eskiden Siirt'e yatırım yapması çalışmalarında engellemelerle karşılaştığını ancak, şimdi durumun değiştiğini ve yetkililerin her türlü desteği verdiğini belirtti. Bunun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumundan kaynaklandığını ve bu nedenle yatırımcı olarak teşekkür ettiğini kaydeden Akgündüz, şöyle konuştu: ''Siirt'e üç alanda yatırım yapmayı planladık. Birincisi spor alanındaki yatırımdır. 'Amacımız öncelikle bu yıl şampiyon olmak ve ileride Avrupa liglerinde top koşturacak bir takım oluşturmaktır. 15 yıl önce aldığım 150 dönümlük bir arsam var. Bu arsamı daha önceki yıllarda spor tesisi kurmak için almıştım. Ancak burası şimdi il merkezinde kalmış. Bu alana Capris Gold ayarında büyük 7 yıldızlı bir otel yapacağım. Bu otelle birlikte konut ve alışveriş merkezi de içerisinde yer alacak. Bu sitede en az on bin kişi yaşayacak. Bunun projesini Capris Gold ve diğer yatırımların projesini çizen İngiliz mimarlık firması yapacak. Firma sahibi ile gelip burada incelemeler yapacağız ve bir kaç aya kadar projeyi tamamlayacağız.'' Akgündüz, geçmiş yıllarda kurma girişiminde bulunduğu ancak gerçekleştirmediği Siirt'e otomobil fabrikası ile ilgili olarak ise, ''Batman ve diğer çevre illere de yayılacak olan bu fabrikada 4 bin kişi çalışacak. Bu fabrikaya İstanbul'daki Capris Gold otelinin tamamlanmasının ardından başlayacağım. Daha önce dünyanın 7 ülkesinden İmza otomobili için bir araya getirdiğim uzmanları tekrar topladım, çalışmalara başladılar. Sanırım 2012 yılının sonlarında fabrikada çalışmalara başlayacağız. 2015 yılında da ilk otomobili üreteceğiz. Daha önce ürettiğimiz İmza prototipini Cenevre Otomobil Fuarında sergiledik. Bunu Mercedes başta olmak üzere büyük otomobil firmaları kopyaladılar. Bu nedenle yeni modeller üreteceğiz'' dedi. Akgündüz, kendisi hakkında açılan bütün davaların beraatla sonuçlandığını da sözlerine ekledi.