Facebook'un kurucusu servetinin yarısını bağışlıyor

T24 - Microsoft şirketinin kurucusu Gates ve ABD’li yatırımcı Buffet tarafından Haziran ayında başlatılan “Söz Ver – (The Giving Pledge)” kampanyasına bugüne kadar toplam 57 milyarder dahil oldu. Girişim tarafından Çarşamba akşamı yapılan açıklamada, yeni isimlerin de kampanyaya dahil olduğu belirtildi.



Gates, eşi Melinda Gates ve Buffet, yardım kampanyası kapsamında, milyarderlere servetlerinin en az yarısı yaşamları sürecinde ya da ölümlerinin ardından yardım amacıyla kullanılması için vermesini ve bu niyetlerini bir mektupla halka açıklamalarını istiyor.



Söz Ver kampanyası ne para kabul ediyor ne de insanlara nasıl bağış yapabileceklerini gösteriyor. Sadece milyarderlerden servetlerinin bir kısmının yardım kampanyası için kullanılması için söz vermelerini istiyor.





Zuckerberg: Neden bekleyelim ki?



Eylül ayında, ABD New Jersey’deki devlet okulları için 100 milyon dolarlık bağış yapan Zuckerberg, yaptığı açıklamada, “İnsanlar, kazandıklarını diğerleriyle paylaşmak için kariyerlerinin sonlarının gelmesini bekliyor. Yapılacak çok şey varken neden bekleyelim ki?” dedi.



Dünyanın en genç zenginleri arasında yer alan Zuckerberg aynı zamanda, “Şirketlerinin başarılarıyla ön plana çıkan gençlerin olduğu bir nesille, yaşarken kazandıklarımızı paylaşmaya fırsatımız ve hayırsever hareketlerimizin sonuçlarını görme şansımız var” diye konuştu.



Zuckerberg ve Moskovitz’e ek olarak, internet platformu AOL’in kurucusu Steve Case, finans dünyasının önemli isimlerinden Carl Icahn ve 1990’lı yılların başlarında birçok yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevinde yatan Wall Street’in eski yöneticilerinden Michael Milken da yarım sözü veren diğer isimler olarak dikkat çekti.





"Hayatları değiştir"



Yatırım danışmanlığı şirketi Morningstar’ın CEO’su Joe Mansueto, işadamı Nicolas Berggruen ve girişimci Ted Forstmann da yardım sözü veren son isimler arasında yer aldı.



Servetini sigorta ve yatırım şirketi Bershire Hataway’in başarısından elde eden Buffet, “Birkaç ayda, büyük bir ilerleme kaydettik” dedi.



Buffet aynı zamanda, “Söz Ver kampanyası, hayırseverliği düşünen ve diğerlerine yardım etmek için bir şeyler yapan insanlara enerji verdi. Yardımlarıyla insanların hayatlarını değiştirebilecek daha fazla aileyle bağlantıya geçmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.



ABD’deki zenginlerin dörtte biriyle konuşan Buffet ve Gates aynı zamanda Eylül ayında Pekin’de Çinli milyarderlerle de bir araya geldi. İkili Mart ayında Hindistan’ı da ziyaret etmek istiyor.





Forbes dergisine göre ABD’de 400’den fazla milyarder bulunuyor.



Buffet, 2006’da servetinin yüzde 99’unun, Bill & Melinda Gates Foundation ve diğer yardım kuruluşlarına verilmesi sözü verdi. Bill ve Melinda Gates ise bugüne kadar servetlerinden 28 milyar dolarlık yardım yaptı.





