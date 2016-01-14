Facebook'un "Arkadaşını Bul" uygulaması mahkemelik



Federal Adalet Mahkemesi (BGH) sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki “Arkadaşlarını Bul” uygulamasının bu sitenin üyesi olmayan internet kullacılarını rahatsız eden bir reklama dönüşüp dönüşmediği konusundaki kararını bugün açıklıyor.

Söz konusu uygulama ile Facebook kullanıcıları e-mail adreslerini bu sosyal paylaşım sitesine sunuyorlar. Facebook ise bu verileri kullanarak siteye üye olmayan kişilerle de temas kuruyor.

Berlin Eyalet Mahkemesi’nin görüşüne göre kendileri ile temasa geçilmek istenen kişiler önceden buna rıza göstermedikleri için bu durum Facebook için izinsiz reklam anlamına geliyor.

Mahkeme, Almanya Tüketici Haklarını Koruma Kuruluşu’nun (vzbv) bu konudaki şikayet dilekçesini işleme koymuştu. Facebook ise kendisini savunmak üzere Federal Adalet Mahkemesi’ne başvurmuştu.

AFP/ÇA/NH