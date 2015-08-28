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Bilim / Teknoloji

Facebook'tan yeni rekor: Tek bir günde bir milyarı aşkın kullanıcı

Facebook Temmuz ayında, dünyadaki internet kullanıcıların yarısından fazlasının en az bir kez siteyi ziyaret ettiğini iddia etmişti

28 Ağustos 2015 10:39

Sosyal paylaşım sitesi Facebook kullanıcı rakamlarıyla ilgili yeni bir rekor kırdı.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg siteyi ilk kez, tek bir günde bir milyardan fazla kişinin kullandığını açıkladı.

Zuckerberg bu rekorun Pazartesi günü kırıldığını söyledi.

Facebook kurucusu buna göre, Pazartesi günü dünyadaki her yedi kişiden birinin arkadaşları ve ailesiyle iletişim için Facebook'u kullandığını söyledi.

Facebook bir milyarıncı kullanıcısını 2012 Kasım ayında kazanmıştı.

Facebook 2004'te, o dönem Harvard Üniversitesi öğrencisi olan Zuckerberg tarafından kurulmuştu.

Zuckerberg yeni rekorun ardından Facebook'un büyümeye devam edeceğini söyledi.

Facebook Temmuz ayında, dünyadaki internet kullanıcıların yarısından fazlasının en az bir kez siteyi ziyaret ettiğini iddia etmişti.

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