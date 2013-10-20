Almanya'da delik ağlardan gol atan oyuncu Facebook'tan özür diledi

Bundesliga'daki skandal gol kararının ardından, Bayer Leverkusenli futbolcu Stefan Kiessling, Facebook sayfasından özür diledi. Alman Futbol Federasyonu (DFB) FIFA'dan görüş alacak. Golün sahibi Kiessling, kendisine ait Facebook sayfasından özür diledi.

Kiessling sayafasında, ''Sizlerin tepkilerini yüzde yüz anlıyorum ve kendim de karışık duygular içersindeyim. Televizyonlarda izlediğim tekrar görüntülerde net olarak gol olmadığını gördüm. Oyun esnasında topun tam olarak gol olup olmadığını göremedim. Ama top kalenin içindeydi. Bunu hakeme de söyledim. Tüm sporseverlerden özür diliyorum. Bu şekilde kazanmak güzel değil. Dürüstlük spor için benim için ve kulübüm için çok önemli'' ifadesini kullandı.

Alman Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada da konunun FIFA'ya da bildirilerek görüş alınacağı kaydedildi. Hoffenheim Kulübü'nün maçla ilgili itirazda bulunduğunu ve gelecek hafta konuya ilişkin sürecin işleyeceği belirtildi. DFB Başkan Yardımcısı Rainer Koch, maçta verilen golün haksız olduğu yönündeki ifadeleri saygıyla karşıladıklarını ve maçın tekrarın istenmesinin gayet doğal olduğunu dile getirerek, FIFA'nın geçmişte böyle bir olayda hakemi koruduğunu hatırlattı.

Öte yandan, Bayer Leverksusen Sportif Direktörü Rudi Völler de böyle galibiyetin alışılmışın dışında bir şey olduğunu belirterek esprili bir değerlendirme yaptı. Völler, "Hoffenheim Kulübü çok fazla masrafa girerek yeni bir stadyum inşa etmiş ancak kale filesine biraz daha yatırım yapması gerekirdi" dedi.