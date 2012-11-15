Facebook'tan iş arayanlar için yeni uygulama

Halka arz edilmesinin ardından gelen oldukça zor günleri geride bırakarak piyasa değerini ve reklam gelirlerini tekrar yükseltmeye başlayan Facebook, kullanıcılarına iş bulmalarında yardımcı olacak ‘Social Jobs’ uygulamasını hayata geçirdi.

ABD hükümetine bağlı kurumlarla yapılan işbirliği kapsamında hayata geçirilen uygulamada Çalışma Bakanlığı ve çeşitli dernekler yer alıyor. ABD’deki BranchOut, Work4Labs ve Monster.com gibi şirketlerin içerdikleri listelere erişim sağlayan Facebook, ilk günden itibaren 1.7 milyondan fazla iş imkanını kullanıcılarına sunmaya başladı. Uygulamanın ana ekranındaki bir sayaç, başvuru yapılabilecek iş imkanlarının sayısına göre değişiyor.

Sosyal aktivitelerin yer aldığı en büyük online platform haline gelmesinin ardından iş dünyasına adım atması, LinkedIn gibi sitelerin yanında Facebook’un nasıl bir işlev göreceği sorusuna da gündeme getirdi.

Kişilerin profesyonel kariyerleri hakkında detaylı bilgi edinilebildiği, iş imkanlarının araştırıldığı ve profesyonel bağlantıların kurulduğu LinkedIn’e kıyasla, Facebook’un sosyal ve profesyonel ortamlar arasında oldukça güçsüz bir bağı olduğu düşünülüyor. Yine de sosyal medyanın gücü ele alındığında, iş ve personel arayanlar için Facebook’un ideal bir adres haline gelebilir.

Facebook’un getirdiği faydalar

Ulusal Üniversiteler ve İşverenler Derneği’nin 530 işveren üzerinde yaptığı ankere göre, işverenler çok daha az reklam çıktısı almalarını sağlayacağı ve personel ararken kendi araçlarını kullanma imkanı vereceği için Facebook’un kullanışlı olacağını düşünüyor.

Social Jobs uygulamasının sistemi ise oldukça basit. Uygulama bir yönlendirici vazifesi görüyor ve bakılan işin ve o işi öneren şirketin sayfalarına yönlendirme yapıyor. Örneğin bir şirketin sunduğu iş imkanının detayına girmek isterseniz, o şirketin Facebook sayfasına yönlendiriliyorsunuz. İş başvurusunu da, şirketin internet sitesi üzerinden yapıyorsunuz.