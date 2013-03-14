Facebook'tan ilik bulundu

Belçika'da yaşayan Bünyamin Öztürk, lösemi hastası 3 yaşındaki kızı Azra'ya Facebook'tan ilik buldu.



Bünyamin Öztürk ile Hatice Öztürk'ün 3 çocuğundan Azra'ya geçen yıl lösemi teşhisi konuldu. Abla Kübra'nın iliğinin Azra'ya nakledilmesi sonuç vermedi. Belçika'da yapılan taranmalarda da uygun ilik bulunamayınca baba sosyal medyaya başvrdu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, baba Öztürk, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta, "Azra'yı birlikte yaşatalım" kampanyası başlattı. Ve binlerce kişinin verdiği örnekler içinde Azra'ya uygun ilik bulundu. Nakil haftaya yapılacak.