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Yaşam

Facebook'tan 'harika bir yıldı' özrü

Web tasarımcısı ve yazar Eric Meyer, hayatını kaybeden kızının fotoğraf albümünde karşısına çıkmasının ardından Facebook'u 'düşüncesizce algoritma hazırlamakla' suçladı

28 Aralık 2014 14:58

Facebook'un geride kalan bir yıla ait anıları fotoğraflarla bir araya getirdiği 'bir yılın özeti', bazı kullanıcıları hiç memnun etmedi. Yazılım için hazırlanan algoritmanın fotoğrafları rastgele seçmesi nedeniyle, kullanıcıların hatırlamak istemediği olay ve kişilere ait fotoğraflar da bir yılın özetinde yer aldı.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, 'Harika bir yıl oldu, bir parçası olduğu için teşekkür ederiz' sloganıyla sunulan içerik, bazıları için hatırlamak istemedikleri en kötü olayları akıllara getirerek trajik sonuçlara neden oldu.

Web tasarımcısı ve yazar Eric Meyer, hayatını kaybeden kızının fotoğraf albümünde karşısına çıkmasının ardından Facebook'u 'düşüncesizce algoritma hazırlamakla' suçladı. Meyer, blog sayfasında yaptığı açıklamada, "Tabii ki bu bilinçli bir saldırı değildi. Facebook geride kalan yılımızın ne kadar harika olduğunu hatırlatmaya çalışırken partilerde veya tekne gezilerinde çekilen selfie'leri bir araya getirmeye çalışıyor. Ancak sevdiklerini kaybeden, hastanede uzun günler geçiren, boşanan veya işini kaybeden de sayısız insan var" ifadesini kullandı.

 

Facebook'tan özür geldi

 

'Bir yılın özeti' albümüne tepkili olan kullanıcılar, öfkelerini Twitter'da paylaştı. @travislouie, 'ölen iki köpeğini gösteren Facebook'un berbat bir iş yaptığını' belirtirken, @cciccone 'annemin arkadaşından her yıl bir kez gelen mektup kadar anlamsız' yorumunda bulundu.

Washington Post'un haberine göre, 'bir yılın özeti' ürün yöneticisi Jonathan Gheller kullanıcılardan özür diledi. Gheller, "Uygulama bazıları için iyi, diğerleri içinse o kadar iyi olmadı" ifadesini kullandı. Eric Meyer'e eleştirisi için teşekkür eden Gheller, 'daha iyisini yapacağız' dedi.

Facebook, bir yıla ait kronolojik fotoğraf albümünü temsil eden içerik hazırlanmadan önce kullanıcıya düzenleme seçenekleri sunuyor. Ancak birçok kullanıcı bu ayarlardan haberdar değil.

 

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