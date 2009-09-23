Facebook'tan hakaret, intihara sebep oldu

İngiltere’nin güneybatısındaki Gloucester kentinde 15 yaşında bir kız öğrenci, Facebook sayfasında uğradığı hakaretlere dayanamayarak intihar etti.



Deutsche Welle'nin haberine göre, anne ve babası, bir köprüden atlayarak yaşamına son veren 'Holly'nin Facebook, Bebo ve MySpace gibi sosyal ağlara üye olduğunu, bu sitelerde yüz yüze kaldığı baskının üstesinden gelemediğini' açıkladı.



Arkadaşları, 'bir grup kızın Holly Grogan'a Facebook sayfasında sürekli hakaret mesajları yazdığını, Holly'nin okulda da sık sık taciz edildiğini, bütün bunların sonucu olarak öz güveninin erezyona uğradığını' söylediler.



İngiltere'de geçen Ağustos ayında 18 yaşında bir genç, aynı okuldan tanıdığı bir kişiyi Facebook'ta ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



İnternet kullanıcılarının arkadaşlarıyla iletişim kurmasını ve bilgi alış verişi yapmasını hedefleyen Facebook, 4 Şubat 2004 tarihinde Mark Zuckerberg tarafından kuruldu. Kullanıcı sayısı 300 milyonu aşan Facebook sitesinin 900 çalışanı bulunuyor.