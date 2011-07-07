-FACEBOOK'TAN GÖRÜNTÜLÜ SKYPE HAMLESİ ANKARA (A.A) - 07.07.2011 - Rakibi Google'ın ''sosyal'' hamlelerinden sonra internetin bir numaralı sosyalleşme sitesi Facebook, Skype ile ortaklığı sayesinde görüntülü konuşma özelliğinin de bulunduğu bir dizi yeni mesajlaşma fonksiyonlarını başlattı. Facebook'un genç patronu Mark Zuckerberg dün yaptığı sunumda, hisselerinin çoğuna sahip olduğu internet iletişim önderi Skype ile geçen sonbaharda ortaklığını uzattığını açıklamasının ardından yeni görüntülü konuşma özelliğini tanıttı. Yeni özellik, sadece sohbet fonksiyonundaki kamera biçimli ikonu tıklayarak, Skype hesabı olmayan internet kullanıcılarının bile birbirleriyle görüntülü iletişim kurmalarına olanak sağlıyor. Sohbet fonksiyonundaki bir başka yenilik de Facebook'daki arkadaş grubuyla aynı anda konuşabilme imkanı oldu. 750 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Facebook'un bu hamlesi, kısa süre önce rakibi Google'ın birçok kişiyle görüntülü konuşma özelliğini de içeren "Google+" hizmetini başlatmasının ardından geldi.