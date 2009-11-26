Facebook’tan gelen tecavüz

T24 - Facebook'ta tanıştığı 12 yaşındaki çocuğa tecavüz eden otobüs muavini ile 'yardım ve yataklık eden' 3 kişi tutuklandı.



Ankara, Mamak’ta oturan bir kişi, polise başvurarak 12 yaşındaki kızının kaybolduğunu söyledi.

Olayı araştıran Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilişim Büro Amirliği ekipleri, 12 yaşındaki ilköğretim öğrencisinin kullandığı bilgisayarlardan 22 yaşındaki Kahraman B. Adlı kişiyle Facebook üzerinden görüşme yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine polis, Kahraman B'yi, Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına aldı. Kahraman B'nin yapılan sorgulamanın ardından 12 yaşındaki çocuk, Ayşe K. adlı kişinin evinde bulundu.

Soruşturmayı derinleştiren polis, çocuğun alıkonulmasına ''yataklık eden'' Musa T. ve Mevlüt P. adlı kişileri de yakaladı.

Ankara'ya getirilerek ailesine teslim edilen ve ailesinin isteği üzerine Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilen çocuğun tecavüze uğradığı belirlendi.

Emniyette sorgulaması tamamlanan Kahraman T. ''zorla alıkoyma ve küçük yaştaki kız çocuğuna tecavüz'' suçlaması, diğer 3 kişi de ''yardım ve yataklık'' iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.