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Yaşam

Facebook'tan gelen ölüm

İngiltere’de 17 yaşındaki bir genç kız Facebook'ta tanıştığı erkekle buluşmasından saatler sonra ölü bulundu.

28 Ekim 2009 02:00

İngiltere’de 17 yaşındaki bir genç kız Facebook'ta tanıştığı erkekle buluşmasından saatler sonra ölü bulundu.

Polis ilk kez buluştuğu erkek tarafından hunharca öldürülen Ashleigh Hall isimli kızın cesedine, katil zanlısının otoyolda trafik ihlali yaparak yakalanmasının ardından ulaştı.  

32 yaşındaki şüpheli, polis merkezindeki sorgusunun ardından yetkilileri genç kızın cesedinin bulunduğu tarlaya götürdü. Polis cesedin bulunduğu bölgeyi güvenlik çadırıyla kapattı. 

Genç kızın Darlington’daki evinden gece bir arkadaşında kalacağını söyleyerek çıktığını belirten annesi, ertesi gün de kızlarından haber alamayınca endişelenip polise haber verdiklerini söyledi.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir yetkili internette tanışılan insanlarla buluşmanın tehlikelerine dikkat çekerken şöyle dedi:

“Benim insanlara vereceğim mesaj şudur: Kesinlikle güvenli olduğuna emin olmadan lütfen internetten tanıştığınız insanlarla buluşmayın.”

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