Facebook'tan cihatçı paylaşımlar yapan İngiltere vatandaşına 5 yıl 3 ay hapis

İngiltere vatandaşı, altı çocuk annesi Runa Khan Facebook sayfasında intihar yeleği fotoğrafı paylaşarak “Suriye'de terörü teşvik ettiğini" gerekçesiyle beş yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Londra'nın 50 kilometre kuzeyinde kalan Luton'da yaşayan Khan, ayrıca Facebook'ta tanıştığı ve gizli polis olduğunu bilmediği birine, Suriye'ye kaçması için yol göstermiş ve detaylı bilgi vermişti. Kadının bu bilgileri geçen Cuma günü "terör" suçlamasıyla tutuklanan Muhammed Nahin Ahmet'ten öğrendiği ifade edildi. Polis mahkemeye, Khan'ın çocuklarının silah ve kılıç tutarken fotoğraflarını bulduğunu söyledi.

'Başkalarını radikalleştirmeye niyetli'

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Annenin telefonunda iki yaşındaki oğlunun başında türban, elinde oyuncak tüfek olan bir fotoğrafının bulunduğu öğrenildi. Diğer fotoğraflarda ise Suriye'de ellerinde silah ve el bombası tutan çocuklar bulunduğu belirtildi. Hakim Peter Birts, bu fotoğrafların "tek bir hakkaniyetli açıklamasının" bulunduğu, bunun da "Khan'ın başkalarını radikalleştirme niyeti olduğu" yorumunu yaptı. Khan'ın oğlunun bir gün cihatçı olmasını dileğini radikal bir internet sitesine de yazdığı belirtildi.

BBC televizyonundaki Newsnight programına konuşan kadın, "Ben orada inancımı paylaşıyordum" demişti. İngiltere'nin yaşamak istediği en son yer olduğunu belirten Khan, kendisi gibi düşünenlerin bu ülkede yaşamak istemedikleri için hapse atıldığını söylemişti. Khan, cihatla "masum insanları öldürmeyi kast etmediğini" öne sürmüş ve sözlerine şöyle devam etmişti:

"Bunu hep söyledim. Ben hiçbir zaman masum çocukların olduğu bir alışveriş merkezine gidip, kendimi patlatmaya inanmadım. İntihar bombacılığından bahsederken, bunun en korkulan savaş taktiği olduğunu ve yalnızca savaş alanında kullanılması gerektiğini belirttim."

'Mücahit çocuklar yetiştirmek'

Duruşmada ayrıca altı çocuk annesinin "Mücahit Çocuklar Yetiştirmek" adlı bir makale paylaştığı kaydedildi. Hakim Birts, makalenin "kadınları cihada katılmaya teşvik eden bir el kitabı" niteliğinde olduğunu söyledi. Londra Emniyeti'nin Terörle Mücadele Birimi Amiri Richard Walton, Khan'ın sosyal medyayı "terör eylemleri için araç olarak kullandığını" ifade etti. Walton, "Biz interneti teröristlerin barınamayacağı bir ortam haline getirmeye çalışıyoruz.Bugün verilen karar da bu çabayı destekliyor" şeklinde konuştu.