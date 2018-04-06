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Bilim / Teknoloji

Facebook'taki veri skandalı, Türkiye'de 234 bin kişiyi etkiledi

Bilgileri usulsüzce paylaşılan kişi sayısının 87 milyon olabileceği duyuruldu

06 Nisan 2018 19:37

Sosyal medya devi Facebook, Londra merkezli danışmanlık şireketi Cambridge Analytica ile verileri usulsüzce paylaşılan kişi sayısının 87 milyonu bulabileceğini açıkladı. Türkiye'de ise söz konusu uygulamayı indirenlerin sayısı sadece 223 kişi olurken; toplam etkilenen kişi sayısı 234 bin 584 kullanıcı oldu.

Gazete Duvar'da yer alan haber göre, Facebook’un Teknolojiden Sorumlu Başkanı Mike Schroepfer, Cambridge Analytica skandalına ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Kamuoyuna ‘tahmini 50 milyon’ olarak açıklanan bilgileri çalınan kullanıcı rakamının ’87 milyon kadar’ olabileceğini duyurdu.

Türkiye'den 223 kişi indirmiş

Türkiye’de ise söz konusu uygulamayı indirenlerin sayısı sadece 223 kişi olurken; toplam etkilenen kişi sayısı 234 bin 584 kullanıcı oldu. Verilerin usulsüz kullanılmasıyla ilgili özür dileyen Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, bu skandala ilişkin 11 Nisan’da ABD Temsilciler Meclisi Ticaret Komisyonu’nda ifade verecek.

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