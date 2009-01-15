Facebook’taki ‘Terminatör’ sayfası kapatıldı

İngiltere’nin Suffolk kentinde, trafik kurallarını uygularken sıfır tolerans gösteren ve bu nedenle kendisine “terminatör” lakabı takılan trafik müdürü ile ilgili açılan Facebook sayfası yasaklandı.



Polis, sayfada çok fazla hakaret ve tehdit mesajı olduğu gerekçesiyle bu kararı aldığını açıkladı.



Ceza kesilmesine kızan bölge halkı, öfkelerini belirtmek için Facebook’ta bir sayfa açtı. Birkaç hafta içinde 1000 kişi bu gruba kaydoldu. Ancak Suffolk polisi üyelerin yorumlarında çok fazla hakaret olduğu gerekçesiyle grubun kapatılmasını talep etti.



Grup, 60 yaşındaki polis müdürü John Woodgate’in ceza yazdığı bir genç arkadaş topluluğu tarafından açıldı. Woodgate gelen tepkilere karşı kendisini şöyle savundu: “Benim görevim bu bölgede düzeni sağlamak! Herhangi bir yerde yasadışı olarak park eden arabaları kontrol etmek. Bugüne kadar hep böyle oldu, bundan sonra da bir şey değişmeyecek.”



Sayfanın silinmesi üzerine Daily Telegraph gazetesine konuşan bir Facebook yetkilisi, sayfanın tehdit, nefret ve müstehcen içerikli yorumlar nedeniyle kapatıldığını söyledi. Sözcü, “Facebook olarak bizim politikamız bir bireyi ya da grubu herhangi bir şekilde tehdit eden grupları silmektir. Bu olayda da aynı hassasiyeti gözettik” diye konuştu.

