Facebook'taki fotoğraf delil oldu

Pendik Aile Mahkemesi’nde görülen bir nafaka davasında piyanist
Targan U., kendisine boşanma davası açan karısı, keman sanatçısı Buket
A.’nın 15 yaşındaki oğluna iyi bakmadığını ispat etmek için Facebook’ta
yer alan bir fotoğrafı delil gösterdi. Facebook’ta, lise öğrencisi
T.U.’nun bira ve nargile içerken çekilmiş fotoğrafları ve arkadaşları
ile yaptığı yazışmalar yer alıyor. Mahkeme sayfayı delil olarak kabul
etti.
Istanbul Belediyesi Kent Orkestrası’nda çalışan, çeşitli sanatçılara eşlik eden
ve televizyon programlarında çıkan Targan U. ile Buket A., 1993’te,
çocukları T.U. altı aylıkken boşandı. Çift nafaka davası ile 15 yıl
sonra yeniden karşı karşıya geldi. Buket A., Mayıs’ta avukatı Günsu
Akçögöz aracılığı ile eski eşi Targan U.’ya aylık 750 YTL, ayrıca
birikmiş beş bin YTL’lik nafakanın davası açtı.
Targan U.,
Pendik 2. Aile Mahkemesi’nde görülen davanın Ekim’deki üçüncü
celsesinde yazılı savunma verdi. Targan U., Buket A.’nın oğulları
T.U.’ya iyi bakamadığını ileri sürdü. Oğlunun kendi yanında kalırken
örnek bir öğrenciyken, annesinin yanında kalmaya başlamasıyla düşüşler
yaşadığını yazan Targan U., istenen nafakanın da yüksek olduğunu
söyledi. Targan U., Kent Orkestrası’nda sözleşmeli olarak çalıştığını
ve kazancının bin 800 YTL olduğunu belirtti.
Gırgır olsun
Annesi
ile kalan 15 yaşındaki T.U., babasının mahkemeye verdiği fotoğraf ve
yazışmaları öğrendiğinde şaşırdığını söyledi. T.U., "Babamın kız
arkadaşı S.P. beni arkadaş olarak eklemek istedi. Ben de ekledim. Geçen
yıl okulun son günü arkadaşlarımla gırgır olsun diye çektirdiğimiz bira
ve nargile içerken göründüğüm fotoğrafları kopyalayıp babama vermiş.
Hayatımda ilk defa fotoğraf çektirmek için bira almış ve nargile
içmiştim. Onlar da başıma dert oldu. O gün annemden de izin almıştım
oysa. Babam niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Benim sadece yakın
çevremle paylaştığım sohbetlerimi ve fotoğraflarımı neden mahkemeye
verdi anlamadım" dedi.
SAVUNMA AVUKATI
İzinsiz fotoğraf kullanmak suç
Buket
A.’nın avukatı Günsu Akçagöz, Facebook sayfasındaki fotoğrafların ve
kişilerin aralarında yaptığı yazışmaların delil olamayacağını,
kişilerin devam eden hayatlarına dair anlık durumlarının süreklilik arz
eder gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu söyledi. Avukat Günsu Akçagöz
"Kişilerin arasındaki verilerin gizliği ilkesini ihlal ederek,
konuşmaları yapan ve fotoğraflarda bulunanların rızasını almak yerine,
hiçbirinin rızasını almadan bu verileri mahkemeye delil olarak sunmak
uluslararası sözleşmelere, anayasaya ve ceza kanununa göre suçtur" dedi.
UZMANLAR NE DİYOR?
Aile mahkemesi kabul edebilir
Bilişim
Hukuku üzerinde çalışmaları ile tanınan Avukat Fikret İlkiz, internet
üzerinden yapılan yayınların delil olup olmayacağının ülkelerin kendi
hukuk sistemleri ile ilgili olduğunu belirtti. Avukat Murat Nebi Ayhan
da, "Aile mahkemeleri tarafından bu tür deliller kabul edilebilir.
Hakimin takdirine bağlıdır. Ancak ceza davalarında hukuksuz olarak elde
edilen deliller kullanılamaz. Fotoğraf ya da yazışmaların hukuksuz
olarak elde edildiği yönünde bir kanı varsa bu bir ceza davası konusu
haline getirilebilir" dedi.