Facebook'taki fotoğraf delil oldu

Pendik Aile Mahkemesi’nde görülen bir nafaka davasında piyanist Targan U., kendisine boşanma davası açan karısı, keman sanatçısı Buket A.’nın 15 yaşındaki oğluna iyi bakmadığını ispat etmek için Facebook’ta yer alan bir fotoğrafı delil gösterdi. Facebook’ta, lise öğrencisi T.U.’nun bira ve nargile içerken çekilmiş fotoğrafları ve arkadaşları ile yaptığı yazışmalar yer alıyor. Mahkeme sayfayı delil olarak kabul etti.



Istanbul Belediyesi Kent Orkestrası’nda çalışan, çeşitli sanatçılara eşlik eden ve televizyon programlarında çıkan Targan U. ile Buket A., 1993’te, çocukları T.U. altı aylıkken boşandı. Çift nafaka davası ile 15 yıl sonra yeniden karşı karşıya geldi. Buket A., Mayıs’ta avukatı Günsu Akçögöz aracılığı ile eski eşi Targan U.’ya aylık 750 YTL, ayrıca birikmiş beş bin YTL’lik nafakanın davası açtı.



Targan U., Pendik 2. Aile Mahkemesi’nde görülen davanın Ekim’deki üçüncü celsesinde yazılı savunma verdi. Targan U., Buket A.’nın oğulları T.U.’ya iyi bakamadığını ileri sürdü. Oğlunun kendi yanında kalırken örnek bir öğrenciyken, annesinin yanında kalmaya başlamasıyla düşüşler yaşadığını yazan Targan U., istenen nafakanın da yüksek olduğunu söyledi. Targan U., Kent Orkestrası’nda sözleşmeli olarak çalıştığını ve kazancının bin 800 YTL olduğunu belirtti.



Gırgır olsun



Annesi ile kalan 15 yaşındaki T.U., babasının mahkemeye verdiği fotoğraf ve yazışmaları öğrendiğinde şaşırdığını söyledi. T.U., "Babamın kız arkadaşı S.P. beni arkadaş olarak eklemek istedi. Ben de ekledim. Geçen yıl okulun son günü arkadaşlarımla gırgır olsun diye çektirdiğimiz bira ve nargile içerken göründüğüm fotoğrafları kopyalayıp babama vermiş. Hayatımda ilk defa fotoğraf çektirmek için bira almış ve nargile içmiştim. Onlar da başıma dert oldu. O gün annemden de izin almıştım oysa. Babam niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Benim sadece yakın çevremle paylaştığım sohbetlerimi ve fotoğraflarımı neden mahkemeye verdi anlamadım" dedi.



SAVUNMA AVUKATI



İzinsiz fotoğraf kullanmak suç



Buket A.’nın avukatı Günsu Akçagöz, Facebook sayfasındaki fotoğrafların ve kişilerin aralarında yaptığı yazışmaların delil olamayacağını, kişilerin devam eden hayatlarına dair anlık durumlarının süreklilik arz eder gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu söyledi. Avukat Günsu Akçagöz "Kişilerin arasındaki verilerin gizliği ilkesini ihlal ederek, konuşmaları yapan ve fotoğraflarda bulunanların rızasını almak yerine, hiçbirinin rızasını almadan bu verileri mahkemeye delil olarak sunmak uluslararası sözleşmelere, anayasaya ve ceza kanununa göre suçtur" dedi.



UZMANLAR NE DİYOR?



Aile mahkemesi kabul edebilir



Bilişim Hukuku üzerinde çalışmaları ile tanınan Avukat Fikret İlkiz, internet üzerinden yapılan yayınların delil olup olmayacağının ülkelerin kendi hukuk sistemleri ile ilgili olduğunu belirtti. Avukat Murat Nebi Ayhan da, "Aile mahkemeleri tarafından bu tür deliller kabul edilebilir. Hakimin takdirine bağlıdır. Ancak ceza davalarında hukuksuz olarak elde edilen deliller kullanılamaz. Fotoğraf ya da yazışmaların hukuksuz olarak elde edildiği yönünde bir kanı varsa bu bir ceza davası konusu haline getirilebilir" dedi.

