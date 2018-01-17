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Bilim / Teknoloji

Facebook'taki değişim 3.3 milyar dolara mâl oldu

Facebook insanların arkadaşlarıyla paylaşmak isteyeceği gönderileri tahmin edip akışın daha üst sıralarında konumlandıracağını duyurdu

17 Ocak 2018 00:15

Facebook, “Haber Kaynağı” sıralamasında değişiklikler yaptığını ve artık insanların arkadaşlarıyla paylaşmak isteyeceği gönderileri tahmin edip akışın daha üst sıralarında konumlandıracağını açıkladı.

Böylece Facebook, Haber Kaynağındaki alan sınırlı olduğundan, aile ve arkadaşların paylaşımları ile konuşmaları tetikleyen gönderileri daha çok göstermek adına, yayıncılar ve kurumların video ve diğer gönderileri gibi genel içerikleri daha az gösterecek.

Marketing Türkiye'de yer alan habere göre, bu durum kullanıcılar açısından olumlu gibi görünse de yatırımcıların yeni güncellemeye tepkisi sert oldu. Facebook’un reklam gelirlerinin düşeceğini düşünen yatırımcıların satışları Facebook hisselerinin yüzde 4.5 değer kaybetmesine neden oldu.

Facebook hisselerinde yaşanan düşüşle birlikte, Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre kurucu Mark Zuckerberg’in serveti de 3.3 milyar dolar azalışla 74 milyar dolara geriledi. Zuckerberg böylece dünyanın en zengin dördüncü kişisi ünvanını da kaybetti ve beşinci sıraya indi. Onun yerine ise İspanyol milyarder Amancio Ortega çıktı.

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