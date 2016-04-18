T24 LogoT24 Logo
Gündem

Facebook'taki Avataria oyununda çocuk istismarcıları mı var?

Ekşi Sözlük'te bir kullanıcının yazdıkları infial yarattı

18 Nisan 2016 16:39

Son günlerde Facebook'ta oynanan binlerce oyun arasında yer alan Avataria'da çocukların istismar edildiği iddia edildi. 'Soguk ulke' isimli yazarın paylaşımıyla Ekşi Sözlük'te de büyük ses getiren Avataria isimli oyun, özellikle çocuklar için oldukça sakıncalı içerikler barındırıyor. Çocukları olumsuz yönde etkileyen Avataria'ya hemen her yaşta kullanıcı girebiliyor.

Oyun ilk açıldığında kullanıcılar kendi avatarını oluşturuyor, saç ve göz rengini seçiyor, ismini belirliyor.

Oyun online olarak oynanıyor ve kullanıcıların hepsi 'bot' değil, yani diğer Facebook kullanıcıları...

Oyunda kullanıcıların yanına gelen biri "Benimle sevgili olur musun?", "Benimle evlenir misin?" gibi sorular sorabiliyor. Oyunda işi daha ileriye de götürmek mümkün: İki karakter eve gidebiliyor ve kullanıcılar soyunup aynı yatağa yatan iki karakteri görebiliyor. 

 

Ekşi Sözlük'te büyük tepki
 

 

Ekşi Sözlük yazarı 'soguk ulke'nin tehlikeye dikkat çeken paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ekşi Sözlük yazarı 9 yaşındaki yeğenini oynarken gördükten sonra şüphelenerek oyunu kendini 9 yaşında tanıtarak oynarken yaşadıklarını şöyle anlattı.

Bu diyaloglar şöyle:

*** - hadi üstümüzü çıkaralım.

ben - neden

*** -böyle oynayalım

ben - ama ben bilmiyorum.

***-tamam. okuyor musun

ben-evet

***-nerde

ben -(salladım bi okul adı)

***-tamam ben de okuyorum. daha önce hiç külodunu çıkarmadın mı

ben-anlamadım

***-külodun ne olduğunu biliyorsun di mi

ben-evet

***-tamam. şimdi onun içinde bişey var ya. o nasıl görünüyor

ben-anlamadım.bilmiyorum

***- tamam. evde yalnız mısın

ben-hayır annem var

***-tamam yanında mı

ben-hayır

***-tamam.gelirse haberver

ben-tmm

***- bundan sonra burda sadece beni bul tamammı başkasını kabul etme

ben-tamam

***-ben sana gold vericem.gelinlik alıcam. puan da kazanırsın. seviye atlarsın

ben- tamam

***-facebook hesabın var mı

ben-annemin var

***-tamam telefonun var mı

ben-yok annem doğum günümde alcak

***-tamam ne zaman doğum günün

ben- temmuzdaa

*** tamam eğer annen almazsa ben sana alırım

ben-telfon mu

***-evet ama burda sadece benimle konuş bir de bana sana gönderebileceğim bi adres lazım

ben- tamam

***-tamam sex oynayalım mı

ben- nasıl oynucaz

***- sen şimdi külodunu çıkar onun içindeki .........

ETİKETLER

avatariafacebookçocuk istismarıiddiaekşi sözlükhaber

İlgili Haberler

Çocuk istismarı konusunu araştırma komisyonuna AKP henüz üye vermedi

Çocuk istismarı konusunda araştırma komisyonunu kurulması kararı 23 Mart'ta alınmıştı

Şiddet mağdurları ile cinsel istismara uğrayanlara iş ve tazminat

Suçun niteliğine göre asgari ücretin 30 katına kadar tazminat ödenecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24