Facebook'taki Avataria oyununda çocuk istismarcıları mı var?

Son günlerde Facebook'ta oynanan binlerce oyun arasında yer alan Avataria'da çocukların istismar edildiği iddia edildi. 'Soguk ulke' isimli yazarın paylaşımıyla Ekşi Sözlük'te de büyük ses getiren Avataria isimli oyun, özellikle çocuklar için oldukça sakıncalı içerikler barındırıyor. Çocukları olumsuz yönde etkileyen Avataria'ya hemen her yaşta kullanıcı girebiliyor.

Oyun ilk açıldığında kullanıcılar kendi avatarını oluşturuyor, saç ve göz rengini seçiyor, ismini belirliyor.

Oyun online olarak oynanıyor ve kullanıcıların hepsi 'bot' değil, yani diğer Facebook kullanıcıları...

Oyunda kullanıcıların yanına gelen biri "Benimle sevgili olur musun?", "Benimle evlenir misin?" gibi sorular sorabiliyor. Oyunda işi daha ileriye de götürmek mümkün: İki karakter eve gidebiliyor ve kullanıcılar soyunup aynı yatağa yatan iki karakteri görebiliyor.

Ekşi Sözlük'te büyük tepki



Ekşi Sözlük yazarı 'soguk ulke'nin tehlikeye dikkat çeken paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ekşi Sözlük yazarı 9 yaşındaki yeğenini oynarken gördükten sonra şüphelenerek oyunu kendini 9 yaşında tanıtarak oynarken yaşadıklarını şöyle anlattı.

Bu diyaloglar şöyle:

*** - hadi üstümüzü çıkaralım.



ben - neden



*** -böyle oynayalım



ben - ama ben bilmiyorum.



***-tamam. okuyor musun



ben-evet



***-nerde



ben -(salladım bi okul adı)



***-tamam ben de okuyorum. daha önce hiç külodunu çıkarmadın mı



ben-anlamadım



***-külodun ne olduğunu biliyorsun di mi



ben-evet



***-tamam. şimdi onun içinde bişey var ya. o nasıl görünüyor



ben-anlamadım.bilmiyorum



***- tamam. evde yalnız mısın



ben-hayır annem var



***-tamam yanında mı



ben-hayır



***-tamam.gelirse haberver



ben-tmm



***- bundan sonra burda sadece beni bul tamammı başkasını kabul etme



ben-tamam



***-ben sana gold vericem.gelinlik alıcam. puan da kazanırsın. seviye atlarsın



ben- tamam



***-facebook hesabın var mı



ben-annemin var



***-tamam telefonun var mı



ben-yok annem doğum günümde alcak



***-tamam ne zaman doğum günün



ben- temmuzdaa



*** tamam eğer annen almazsa ben sana alırım



ben-telfon mu



***-evet ama burda sadece benimle konuş bir de bana sana gönderebileceğim bi adres lazım



ben- tamam



***-tamam sex oynayalım mı



ben- nasıl oynucaz



***- sen şimdi külodunu çıkar onun içindeki .........