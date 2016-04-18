Facebook'taki Avataria oyununda çocuk istismarcıları mı var?

Son günlerde Facebook'ta oynanan binlerce oyun arasında yer alan Avataria'da çocukların istismar edildiği iddia edildi. 'Soguk ulke' isimli yazarın paylaşımıyla Ekşi Sözlük'te de büyük ses getiren Avataria isimli oyun, özellikle çocuklar için oldukça sakıncalı içerikler barındırıyor. Çocukları olumsuz yönde etkileyen Avataria'ya hemen her yaşta kullanıcı girebiliyor.
Oyun ilk açıldığında kullanıcılar kendi avatarını oluşturuyor, saç ve göz rengini seçiyor, ismini belirliyor.
Oyun online olarak oynanıyor ve kullanıcıların hepsi 'bot' değil, yani diğer Facebook kullanıcıları...
Oyunda kullanıcıların yanına gelen biri "Benimle sevgili olur musun?", "Benimle evlenir misin?" gibi sorular sorabiliyor. Oyunda işi daha ileriye de götürmek mümkün: İki karakter eve gidebiliyor ve kullanıcılar soyunup aynı yatağa yatan iki karakteri görebiliyor.
Ekşi Sözlük'te büyük tepki
Ekşi Sözlük yazarı 'soguk ulke'nin tehlikeye dikkat çeken paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ekşi Sözlük yazarı 9 yaşındaki yeğenini oynarken gördükten sonra şüphelenerek oyunu kendini 9 yaşında tanıtarak oynarken yaşadıklarını şöyle anlattı.
Bu diyaloglar şöyle:
*** - hadi üstümüzü çıkaralım.
ben - neden
*** -böyle oynayalım
ben - ama ben bilmiyorum.
***-tamam. okuyor musun
ben-evet
***-nerde
ben -(salladım bi okul adı)
***-tamam ben de okuyorum. daha önce hiç külodunu çıkarmadın mı
ben-anlamadım
***-külodun ne olduğunu biliyorsun di mi
ben-evet
***-tamam. şimdi onun içinde bişey var ya. o nasıl görünüyor
ben-anlamadım.bilmiyorum
***- tamam. evde yalnız mısın
ben-hayır annem var
***-tamam yanında mı
ben-hayır
***-tamam.gelirse haberver
ben-tmm
***- bundan sonra burda sadece beni bul tamammı başkasını kabul etme
ben-tamam
***-ben sana gold vericem.gelinlik alıcam. puan da kazanırsın. seviye atlarsın
ben- tamam
***-facebook hesabın var mı
ben-annemin var
***-tamam telefonun var mı
ben-yok annem doğum günümde alcak
***-tamam ne zaman doğum günün
ben- temmuzdaa
*** tamam eğer annen almazsa ben sana alırım
ben-telfon mu
***-evet ama burda sadece benimle konuş bir de bana sana gönderebileceğim bi adres lazım
ben- tamam
***-tamam sex oynayalım mı
ben- nasıl oynucaz
***- sen şimdi külodunu çıkar onun içindeki .........