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Bilim / Teknoloji

Facebook'ta özel mesajlar paralı oluyor

Facebook'ta özel mesaj yollamak için artık 1 dolar ödemek gerekecek

21 Aralık 2012 15:09

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, arkadaş listesinde olmayan kişilere mesaj yollama özelliğini ücretli hale getirecek.
 
Facebook şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, yeni özellikle, arkadaş listesinde olmayan kişilere özel mesaj yollamak için 1 dolar ödemek gerektiğini açıkladı.

Arkadaş listesinde olmayan birine gönderilen özel mesaj, genellikle spam mesajların düştüğü "diğer mesajlar" kutusuna gidiyor ve kullanıcıya mesajın geldiğine dair herhangi bir uyarı gitmiyor.

Ancak yeni uygulamayla 1 dolar ödeyen kullanıcının, listesinde olmayan kullanıcının doğrudan mesaj kutusuna mesaj yollama şansına sahip olacağı belirtildi.

Facebook daha önce de site üzerinden paylaşılan iletilerin daha çok kişi tarafından okunması için ücret ödeme uygulaması getirmişti.

Paralı mesaj uygulamasının şimdilik test aşamasında olduğu ve zaman içerisinde ücretinin değişebileceği kaydedildi.

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