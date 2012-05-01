Facebook'ta 'organ bağışı' yeniliği

Facebook, sosyal ağına kendine özgü yeni bir içerik daha ekledi: Artık dünyaya veya ailenize organlarınızı bağışlayacağınızı Facebook sayfanız üzerinden beyan edebilirsiniz.

Facebook’ta bugün hizmete giren yeni özellik sayesinde, sosyal ağda yer alan 901 milyon üyesine de organ bağışına teşvik etti. Şirketin kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, yeni içeriği bugün Good Morning America programında verdiği röportajda açıkladı.

Zuckerberg, Apple’ın Ekim 2011’de hayatını kaybeden efsane CEO’su Steve Jobs ile olan ilişkisinin, kendisini sosyal medya ağını insanı bilinçlendirmek için kullanmaya teşvik ettiğini söyledi. Jobs’a, pankreas kanseri tedavisi gördüğü süreçte karaciğer nakli yapılmıştı. Zuckerberg’in çocuk doktoru olmak için tıp fakültesinde okuyan kız arkadaşının da, organ bağışı içeriği konusunda kendisini desteklediği öğrenildi.

Facebook, sıkça sorulan sorular köşesinde yaptığı açıklamada, “ABD’de 114 binden fazla, dünya geneline ise milyonlarca insan, hayatlarını sürdürebilmek için kalp, karaciğer veya böbrek nakli yaptırmak zorunda. Bu insanlardan birçoğu, günde 18’i olmak üzere, bağış için beklerken hayatını kaybediyor. Bunun en basit nedeni, talebi karşılayacak bağış yapılmaması. Tıp uzmanları, bu sorunun çözülebilmesi adına organ bağışı konusunda insanları bilinçlendirmenin çok uzun zaman alabileceğini belirtiyor” denildi.

'Nadir bir yaklaşım'

New York Times, Facebook’un organ bağışı içeriğini, “nadir görülen bir yaklaşım” olarak yorumladı. Gazete, “Facebook geçmişte sosyal amaçlar ve insanları bilinçlendirmek adına faaliyetlerde bulunmuştu ancak bir tür sosyal deney gerçekleştirilmemişti” dedi.

ABD’nin Johns Hopkins Hastanesi’nde organ bağışı bölümünün direktörlüğünü yapan avukat Andrew Cameron, NYT’a yaptığı açıklamada, “Facebook’un çok fazla insana erişimi olduğunu, bu yüzden yeni içeriğin organ bağışı tarihinde bir dönüm noktası olabileceğini” belirtti.

Yeni içeriğin Facebook ve Twitter’daki yankısı da çok büyük oldu. Konu hakkında binlerce mesaj atılırken, organ bağışına sıcak bakmayanların tepkisinin ne olacağı da soru işareti oluşturdu. Doğal olarak, kullanıcılar bağış yaptırmak konusundaki fikirlerini belirtmek zorunda değiller.