Facebook'ta 'ölüm nedeni' bölümüne 'Kahkaha atarken boğularak' yazdı, 8 gün sonra kazada hayatını kaybetti

Sosyal paylaşım sitesinde “ölüm nedeni” bölümüne “Kahkaha atarken boğularak öldü” yazan 22 yaşındaki Handan Akgül, 8 gün sonra kazada hayatını kaybetti

Erzurum Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Handan Akgül'ün kulandığı otomobil, dün sabah Dadaşkent - Ilıca karayolunda şarampole yuvarlandı. Akgül olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı ise yaralandı. Handan Akgül'ün cenazesi defnedilmek üzere ailesinin yaşadığı İstanbul'a gönderildi.

Akgül'ün ölmeden 8 gün önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta "ölüm analizi" isimli bir paylaşım yaptığı, ölüm nedeni bölümüne ise "Kahkaha atarken boğularak öldü" diye not düştüğü görüldü. Akgül'den geriye, sosyal paylaşım sitesindeki profiline yazdığı, "Ne olur silmeyin, zira bu hayata başka türlü iz bırakmayacağım" yazılı duvar yazısı kaldı.