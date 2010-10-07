Facebook'ta mı erişim engeline takılacak?

T24 - Youtube'den sonra şimdi de Facebook'un kapatılacağı iddia ediliyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, "olayı sadece bir paylaşım sitesinin kapatılması gibi basite indirgemek doğru değil" dedi. Facebook hakkında çıkan 30 kapatma kararına dikkat çeken Yıldırım, "bu kararlara rağmen, hiçbir girişimde bulunmamışlar" diye konuştu.



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, CeBIT Bilişim Eurasia 2010 kapsamında Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği KOBİ'ler, İletişim ve Bilişim konulu panele katıldı. Panelde yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yantlayan Yıldırım, Youtube'den sonra Facebook'un da kapatılmasının gündeme gelmesi ile ilgili konşutu. Konuşmasında Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna vurgu yapan Bakan Yıldırım yargının kararlarına yürütmenin müdahale etmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Bakan Yıldırım: " Olayı sadece bir paylaşım sitesinin kapatılması gibi basite indirgemek doğru değil. İşin arkaplanına bakmanız lazım. Arka planında 30 tane kapatma kararı var. Bu kapatma kararına karşı, bu paylaşım sitesi hiçbir girişimde bulunmamış. Bir üst mahkemeye gitmemiş. Gelip idareyle konuşup çözüm cihetine gitmemiş. Başka ülkelerde yaptığı, uyduğu, tabi olduğu kanunları Türkiye'de yok saymış. Burası bir hukuk devleti. Burada hukuk herkes için işler. Yabancı, yerli farketmez. Bir Türkiyeşirketi hangi hukuk sistemine tabiyse, burada hizmet veren, alışveriş yapan, parakazanan, yurt dışında bir şirket de olsa aynı hukuk sistemine tabi. Bizim istediğimiz çifte standart uygulanmamasıdır. İsrail'de, Almanya'da, Brezilya'dabaşka davranacaksınız, onların dediklerini yapacaksınız, Türkiye'ye gelince 'Ben yapmam' diyeceksiniz. Türk halkı bunu kabul etmez." diyerek bir samimiyetsizlik gördüğünü dile getirdi.





HIZLI TREN PROJESİ



Konya-Ankara hızlı tren projesine ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, açılışı belirtilen tarihe yetiştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Ancak hızlı tren uygulamalarında tamamen bitirseniz bile yolculuk olarak ticari anlamda seferlerebaşlamanız birkaç ay alıyor. Ticari yolcu taşımacılığı başlamaz ama test sürüşü yaparız. Ticari taşımacılık birkaç ay sonra başlar. 17 Aralık'ta, Konya'ya treni ulaştıracağız" dedi.





