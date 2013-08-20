Facebook'ta kötü yorum yazdığı arkadaşını öldürdü

Polisin şüpheli olarak yakaladığı Ozan A. (20), ifadesinde, "İnternetteki resmine yaptığım yorum için önce bana mesaj attı. Daha sonra telefonda tartıştık. Sonra sokakta bana saldırdı. Kendimi korudum" dedi.

Ali Aksoyer'in Doğan Haber Ajansı tarafından servis edilen haberine göre, Gülsuyu, Esenkent Mahallesi, Nadire Caddesi üzerinde bulunan bir ilkokul önünde önceki gün meydana gelen olayda iki gencin kavga ettiği ihbarını alan polis olay yerine gitti. Polis tarafından 5 yerinden bıçaklanmış bir şekilde kanlar içinde bulunan Gürkan Mete kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği Ozan A.'yı kısa sürede gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada Gürkan Mete'nin bir süre önce çektirdiği bir resmini sosyal paylaşım sitesine eklediği, arkadaşı Ozan A.'nın ise bu resmin altına "K.hp." yorumu yaptığında iki gencin arasında tartışma başladığını tespit etti. Yapılan incelemede önce internet üzerinde daha sonra telefonda devam eden tartışmanın ardından iki gencin sokakta buluşarak kavga ettikleri öğrenildi.

Poliste ifade veren şüpheli Ozan A. "Facebook'a koyduğu resme yaptığım yorum yüzünden tartıştık. Önce internet üzerinden mesaj attı. Daha sonra telefonla kavga ettik. Daha sonra sokakta bu konuyu konuşmak için buluştuk. Sokakta bana saldırınca bıçağımı çekip kendimi korumak için rastgele salladım. Daha sonra oradan kaçtım" dedi.

Şüpheli Ozan A. işlemleri tamamlandıktan sonra götürüldüğü adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.