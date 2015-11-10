Facebook'ta hesap açan Obama'nın ilk paylaşımı video oldu

ABD Başkanı Barrack Obama, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta hesap açtı. Obama'nın ilk paylaşımı da, son zamanlarda üzerinde çokça durduğu iklim değişikliği üzerine oldu.

Obama'nın paylaştığı videoda Beyaz Saray’ın bahçesinde yürüyerek iklim değişikliğinden bahsediyor.

İklim değişikliğinin engellenmesi için çağırıda bulunan Obama, kasım ayında Paris'te düzenlenecek iklim zirvesinde alınacak karardan umutlu olduğunu da belirtiyor.

Ayrıca Obama profil sayfasında kendini baba, koca ve ABD'nin 44. başkanı olarak tanımladı.

Obama'nın paylaştığı video için tıklayın