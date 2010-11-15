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Facebook'ta gerçek kimlik yakalattı

Hırsızlık suçundan aranan ve 3 yıldır bulunamayan Coşkun Soydaş, Facebook sayesinde bulundu.

15 Kasım 2010 02:00

T24-Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan fakat sahte kimlik kullandığı için bulunamayan Coşkun Soydaş'ı Facebook sayesinde yakaladı.



Facebook’taki profilinde gerçek adını kullanan hükümlüyle kadın kimliğinde bir ay süreyle konuşan polisler, Coşkun Soydaş’ı randevu verdikleri kafede yakaladı.

Trabzon’un çeşitli bölgelerinde hırsızlık suçlarına karışan ve gıyabında 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Coşkun Soydaş, sahte kimlik taşıdığı için 3 yıldır polis tarafından yakalanamıyordu. Trabzon Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Coşkun Soydaş’ı yakalamak için ilginç bir yol kullandı.

Soydaş’ın Facebook sosyal paylaşım sitesinde kendi kimliğiyle profil açtığını tespit eden polisler, kadın fotoğrafı koydukları bir profil açarak Soydaş'a arkadaşlık teklifinde bulundu.

Polislerin oyununa gelen ve kadın sandığı polislerle bir ay süreyle sohbet eden Coşkun Soydaş, randevu istedi. Soydaş, randevu saatinde Facebook’ta tanıştığı kız arkadaşıyla buluşmak ümidiyle gittiği kafede polisler tarafından yakalandı.


Coşkun Soydaş’ın üzerinden İ.G. adına hazırlanmış sahte sürücü belgesi çıktı. Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen ve sorgusunda suçunu itiraf eden Soydaş, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklanarak Bahçecik Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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