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FACEBOOK'TA FİLİSTİN KAMPANYASI TEL AVİV (A.A)

07 Mart 2011 23:03

-FACEBOOK'TA FİLİSTİN KAMPANYASI TEL AVİV (A.A) - 07.03.2011 - Filistinliler, bağımsız Filistin devletinin kuruluşuna destek vermek ve halkın bir gün özgürlüğüne kavuşacağını vurgulamak üzere, Facebook üzerinden yeni bir kampanya başlattı. Yeni kampanya, Filistinlileri banknotların üzerine "Özgür Filistin" yazmaya çağırıyor. Hafta sonu başlatılan "Paranın üzerine Özgür Filistin Yaz" kampanyası Facebook'ta ilgi görüyor. Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde, Filistinliler para birimi olarak genelde İsrail şekeli kullanıyor. Filistin basınına göre kampanyanın sahibi, Ramallah'ta yaşayan Cihad Saciye adlı Filistinli bir genç. İsrail işgalini sona erdirme çareleri üzerine kafa yoran Filistinli, banknotların sürekli el değiştirmesinden hareketle, aklına İsrail banknotlarının üzerine böyle bir slogan yazma fikrinin geldiğini belirtti. Filistinliler ve bazı örgütler de bu kampanyaya destek verdi. Kampanyanın öncüsü, bunun İsrail işgaline karşı hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin katılabileceği bir tür mücadele yolu olduğunu belirtiyor. Saciye'ye göre bu direniş yöntemi, diğer mücadele yöntemlerinden daha hızlı. Çünkü banknotlar hızla el değiştirerek, İsrailli yetkililerden yerleşimlere kadar bu mesajı taşıyabilir. Saciye'nin grup arkadaşları, aynı mesajı Amerikan doları, Ürdün dinarı ve avro gibi diğer para birimleri üzerine de yazarak yaymayı düşünüyorlar. Sayfadaki notlarda, "Bu direnişin basit, yaratıcı ve şiddet içermeyen bir yolu... Şimdi, basitçe İsrail banknotlarının üzerine 'Özgür Filistin' yazarak, gerçek bir değişiklik yaratabilirsiniz" deniliyor. -FİLİSTİN BANKALARI UYARDI: "EKONOMİYE ZARAR"- Öte yandan Filistin haber ajansı Ma'an'a göre Filistin Bankalar Derneği, bir uyarı yayımlayarak, İsrail bankalarının, üzerine slogan yazılı banknotları kabul etmediğini duyurdu. Bu nedenle Filistin bankalarının da üzeri yazılı banknotları kabul etmeyeceği vurgulandı. Filistin Bankalar Derneği'nin açıklamasında, "Bu inisiyatifi başlatanların iyi niyeti takdir edilmekle birlikte Filistin vatandaşlarının, bu hareketin Filistin ekonomisine olumsuz etkide bulunacağını da anlayacakları" ifadesi yer aldı. Açıklamada, bu girişim "maliyetli bir protesto" olarak nitelendirildi ve bu tür banknotların değerini kaybedeceği hatırlatıldı.

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