Facebook'ta erotik tuzak!

T24 - Facebook'ta "erotik şov" vaadiyle kullanıcıların gelen kutusuna gelen video'yu görüntülemek isteyen kullanıcılar, aslında farkında olmadan bilgisayarına virüs bulaştırıyor.





400 bini aşkın üyesiyle dünyanın en büyük web sitelerinden biri olan Facebook, hacker'ların da ilgisini çekiyor. Facebook'ta dolaşan "worm" türü virüs, erkek kullanıcıları zayıf noktasından yakalıyor. Erotik kamera şovu vaadiyle kullanıcıların ekranına gelen bu mesaj açıldığında ise pencerede herhangi bir video oynatılmıyor ve "video gösterilemiyor" şeklinde bir hata mesajıyla karşılaşılıyor.



Video'nun düzgün bir şekilde görüntülenebilmesi için ise bir programın kurulması gerektiği kullanıcılara hatırlatılıyor. Kullanıcılar ise bu programı kurduğunda Koobface worm'unu bilgisayarına bulaştırmış oluyor.



Worm'un kendini gizlemek için ise oldukça akıllıca bir taktiği var. Kullanıcı yönlendirildiği siteye bir kez girebiliyor; ikinci kez girdiğinde ise "Hata 404 (sayfa bulunamadı)" hatasıyla karşılaşıyor. Bu sebeple kullanıcıların Facebook'ta güvenilir olmayan kaynaklardan gelen mesajları açmamaları ve herhangi bir programı bilgisayarlarına indirmemeleri gerekiyor...







