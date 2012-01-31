Facebook’ta dayak randevusu



T24- Adana’da 16 yaşındaki H.S., sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta tanıştığı kızın akraba ve arkadaşlarından oluşan 10 kişilik grup tarafından dövüldü.









Milliyet'in haberine göre, olay, merkez Seyhan ilçesinde Temmuz 2011’de meydana geldi. H.S., sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta tanıştığı adı açıklanmayan 16 yaşındaki bir kızla internet üzerinde arkadaşlık kurdu.





Arkadaşlığını ilerletmek isteyen H.S., kız ile buluşmak istedi. Kız yüz yüze görüşme isteğini geri çevirince, öfkelenen H.S., bu defa da onu tehdit etmeye başladı. Tehdit edilen kız durumu ailesine anlattı. Bunun üzerine kızın akrabaları, H.S.’ye randevu vermesini istedi. Yanlarına kızlarına da alan aile, İnönü Parkı’nda H.S.’yi beklemeye başladı. Buluşma yerine gelen H.S., kızın yanında başkalarının da beklediğini görünce, kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kişi, kovaladıkları H.S.’yi Ziyapaşa Bulvarı’nda yakaladı.







Çoğu gençlerden oluşan öfkeli grup, H.S.’yi tekme tokat dövmeye başladı. Gruptakiler, çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken, “Bacımıza tacizde bulundu. Siz karışmayın” diye bağırdı. Ağzı yüzü kan içinde kalan H.S., çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Kaldırıldığı hastanede ayakta tedavi gören H.S. ifadesinde, “Facebook’ta tanıştığım kız arkadaşımla buluşacaktım. Saldıranları tanımıyorum. Bir yanlış anlaşılma sonucu oldu” diyerek saldırganlardan şikâyetçi olmadı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, H.S.’nin şikâyetçi olmaması üzerine olayla ilgili takipsizlik kararı verdi.



