Facebook'ta 'Cumhurbaşkanına hakaret etti' diye tutuklandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, F. K. isimli kişi, sosyal medya üzerinden 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' suçlamasıyla tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, 25 yaşındaki F. K., sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

İlçeye bağlı Dereköseler Köyü’nde oturan F. K., geçen 16 Temmuz’da sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta darbe girişimiyle ilgili yaptığı yorumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

F. K., polisteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi. F. K., nöbetçi mahkemece, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.