Facebook'ta çalışan ilk Türk kadın neden istifa etti?

Facebook'ta çalışan ilk Türk kadını olan Selena Çevik, 4,5 yıllık mesaisinin ardında neden istifa edip ayrıldığını anlattı.

Hürriyet gazetesinde Selim Öztürk imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Selena Çevik… Facebook’ta çalışan ilk Türk kadını, aynı zamanda Facebook’un da 450’nci çalışanı…Facebook’ta 4.5 yıl çalıştıktan sonra işi bırakan Çevik, Facebook’ta yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı.

Türkiye’de işletme bölümü bitiren ve ardından 2005 yılının Ağustos ayında yüksek lisans için ABD’nin Los Angeles eyaletine giden Çevik, eğitiminin bitmesiyle birlikte Facebook’ta çalışan arkadaşı Özgür Demir aracılığıyla iş görüşmesine gitti. 7’den fazla iş görüşmesine giren Çevik, o günleri şöyle anlattı: “Birçok görüşmeye girdim ama Özgür’ün referans olması işe girmemde büyük rol oynadı. Bana başka bir ülkede ofis açsak gider misiniz sorusunu yönelttiklerinde evet dedim.” Çevik, görüşmede analitik olup olmadığının ölçüldüğünü dile getirirken, “Bana Türkiye’nin Facebook’a neden bu kadar ilgi gösterdiğini sordular. Ben de daha önce Microsoft’un geliştirdiği MSN servisinin yoğun ilgi gördüğünü ve bunun Facebook’a olan ilgiyi artırdığını söyledim” dedi.



Türk takımını kuran iki kişiden biri



2008 yılının Mart ayında Facebook’ta işbaşı yapan Çevik, Facebook’a giren ilk Türk kadını olma özelliğini taşıyor. Facebook’un 3 numaralı Türk çalışanı olan Çevik, aynı zamanda Facebook’un da 450’nci çalışanı. Çevik şirket içinde kurulan Türk Takımının iki kurucusundan biriydi. Facebook’u Türkçe’ye çevirmeye ilk o başladı. Ekip olarak Türkiye’deki kullanıcıların rehberliğini yaptığını kaydeden Çevik, daha sonra Hate Team isimli ekibe katıldı. Burada Facebook’un koyduğu kuralları üzerine çalışan ve içerik otomasyonuyla uğraşan Çevik, hesaplarda kötüye kullanım veya aykırı bir durum tespit ettiğinde hesapları kapatabilme yetkisine sahipti. Her gün bu çerçevede milyonlarca raporun kendi ekiplerine sunulduğuna dikkat çeken Çevik, buna rağmen ekipte kendisi dahil 10 kişi olduğunu, bu nedenle özel bir algoritmanın geliştirildiğini belirtti.



Facebook'tan istifa etti



4,5 sene Facebook’ta kaldığını anlatan Çevik, şirketten neden istifa ettiğini şöyle anlattı:

“4,5 sene uzun bir zamandı. İşe girerken ben de dahil çalışanlara hisse veriyorlar. O kadar yoğun çalışıyorduk ki başımızı kaşıyacak vaktimiz yoktu. Buradaki birikimimle Türkiye’de faydalı işler çıkarabileceğimi de düşünerek istifamı verdim. Hiç pişman değilim.”



Çalışma saati diye bir şey yok



Selena Çevik, çok yoğun çalıştıklarını ısrarla belirtse de, şirketteki çalışma esnekliğini şöyle anlattı: “Bize bir iş verilir ve o işi bitirmek için çalışırdık. Bizim mesai saatimiz yoktu, öğlen şirkette iki saat uyuklarken kimse karışmazdı. İstenen verilen işi zamanında bitirmekdi, o kadar.” Çevik, çalışanların yıllık 21 gün izin hakkı olduğunu da sözlerine ekledi.



Facebook kira yardımı yapıyor



Silikon Vadisi’nde kiraların yüksek olduğuna dikkat çeken Çevik, Facebook’un kira masraflarının bir kısmını ödediğini söyledi ve şunları söyledi: “Yemek ve ulaştırma giderleri dahil birçok ihtiyacımızı Facebook karşılardı.”



Abdullah Gül ile görüştü



Bugünlerde Silikon Vadisi’nde bulunan Turkish – American Business Connection isimli bir dernekte çalışan Çevik, Twitter, Google ve Cisco gibi teknoloji şirketlerinde çalışan Türkleri bir araya getiriyor. Bunun dışında Türkiye’den gelen hükümet yetkilileri veya ünlü isimlerin de kendilerine geldiğini anlatan Çevik, gelenlere Facebook dahil Silikon Vadisi’ndeki şirketleri gezdirdiklerini kaydetti. Çevik, “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Silikon Vadisi’ne geldiğinde kendisiyle konuşma şansım oldu. Bana “Facebook neden Türkiye’de şube açmıyor” diye sorduğunda "'Vergi ve bazı hukuksal uyuşmazlıklar yüzünden' diye cevap verdiğimi hatırlıyorum" dedi.



Facebook'tan hisse aldı



Her yıl şirket genelinde çalışanların yüzde 5’inin işine son verildiğini kaydeden Çevik, işe başlayanlara Facebook’tan hisse verildiğini dile getirdi. Çevik, "İlk yıl hisselerimin yüzde 25’ini aldım. Bir yılı bitirdiğimde aydan aya hissemi almaya devam ettim" dedi.



Mühendisler Facebook'a daha rahat girebilir



Ankara doğumlu olan 31 yaşındaki Selena Çevik, İngilizce biliyor. Kardeşinin Samsung’un Kore merkez binasında bir dönem çalıştığını belirten Çevik, özellikle mühendislerin Facebook dahil Silikon Vadisi’nde iş bulma şansının daha yüksek olduğunun altını çizdi.



İstesem her hesaba girebilirdim



Çevik, istediği taktirde Facebook hesaplarına bir şekilde girebileceğini; ancak Facebook’a girerken imzaladığı anlaşma gereği bunun yasak olduğunu anlattı. Çevik, bu yasağın delinmesiyle beraber o çalışanın anında kapının önüne konulduğunu dile getirdi.