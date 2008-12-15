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Dünya

Facebook'ta Bush'a ayakkabı fırlatma yarışı

Zeydi'nin protestosunu destekleyen binlerce Facebook kullanıcısı profillerini "Bush'a fırlatılan ayakkabı" fotoğraflarıyla süslediler.

15 Aralık 2008 02:00

Iraklı gazeteci Muntasar El Zeydi'nin ABD Başkanı George W. Bush'a ayakkabısını fırlatmasının ardından sosyal ağ sitesi Facebook'ta yeni bir dalga başladı.

Muntasar El Zeydi'nin protestosunu desteklemek isteyen binlerce Facebook kullanıcısı profillerini "Bush'a fırlatılan ayakkabı" fotoğraflarıyla süslediler.

El Zeydi'nin protestosunu desteklemek amacıyla sayısız grup kuruldu. İşte bu gruplardan bazıları;

"Bush'a ayakkabı fırlatan Irak'lı gazetecinin alnından öpüyorum:))"

"Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci Muntasar El Zeydi'yi destekleyenler"

"Bush'a ayakkabı fırlatan Zeydi serbest bırakılsın!"

"Bush'a Ayakkabı Fırlatan Adam! Yalnız Değilsin!"

"George Bush'a Ayakkabı Fırlatmak Isteyenler"

"Bush'a ayakkabı fırlatan Irak'lı gazeteciyi destekliyoruz :)"

"Bush'a ayakkabı fırlatmak isteyenler"

"G. Bush'a fırlatılan ayakkabı C. Ronaldo'nun altın ayakkabısından değerlidir"

"Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteciye destek için 'Hepimiz Muntasar'ız"

"Bush'a ayakkabı fırlatan El Zeydi'nin yerinde olmak isteyenler!"

"George Bush'u ilk gördüğüm yerde ayakkabımı kafasına fırlatacağım"

"Muntasar El Zeydi fun club"

"Bush'a daha kaç tane 42 numara ayakkabı var gösterelim"

Ayrıca, YouTube'a da El Zeydi'nin ayakkabı fırlatmasını gösteren çok sayıda video yüklendi.

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