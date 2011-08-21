T24 LogoT24 Logo
Gündem

Facebook'ta buluşup teröre karşı yürüdüler ANKARA (A.A)

21 Ağustos 2011 18:59

-Facebook'ta buluşup teröre karşı yürüdüler ANKARA (A.A) - 21.08.2011 - Sosyal paylaşım sitesi ''facebook'' aracılığıyla bir araya gelen grup, teröre karşı yürüyüş düzenledi. YKM önünde toplanan gruptakiler, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Anıtkabir'e yürüdü. Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, yürüyüş sırasında, sık sık tekbir getirdi ve ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganları attı. Gruptakiler ayrıca Onuncu Yıl Marşı'nı da okudu. Çevik Kuvvet ekipleri, güvenlik nedeniyle grubu takip etti. Gruptakiler, Anıtkabir'in giriş kapısına geldiklerinde güvenlik ekiplerince ''slogan atamalarının yasak olduğu ve toplu halde hareket edemeyecekleri'' söylenerek durduruldu.  Durdurulmaları üzerine yaşanan kısa gerginliğin ardından gruptakiler, sessiz şekilde kapıdan geçerek, Anıtkabir'i ziyaret etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24