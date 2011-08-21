-Facebook'ta buluşup teröre karşı yürüdüler ANKARA (A.A) - 21.08.2011 - Sosyal paylaşım sitesi ''facebook'' aracılığıyla bir araya gelen grup, teröre karşı yürüyüş düzenledi. YKM önünde toplanan gruptakiler, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Anıtkabir'e yürüdü. Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, yürüyüş sırasında, sık sık tekbir getirdi ve ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganları attı. Gruptakiler ayrıca Onuncu Yıl Marşı'nı da okudu. Çevik Kuvvet ekipleri, güvenlik nedeniyle grubu takip etti. Gruptakiler, Anıtkabir'in giriş kapısına geldiklerinde güvenlik ekiplerince ''slogan atamalarının yasak olduğu ve toplu halde hareket edemeyecekleri'' söylenerek durduruldu. Durdurulmaları üzerine yaşanan kısa gerginliğin ardından gruptakiler, sessiz şekilde kapıdan geçerek, Anıtkabir'i ziyaret etti.