Facebook'ta bir 'AKP sürgünü' daha!

T24 - Samsun'un Yakakent ilçesinde bir sağlık ocağında hizmetli olarak görev yapan kadrolu 43 yaşındaki Erol Ceylan, Facebook'ta bir şarkı paylaştı. Ancak şarkının sonunda AK Parti aleyhine yazıların eklenmiş olması nedeniyle hakkında soruşturma açılan Ceylan, önce tayin edildi, sonra memurluktan atıldı.



Yakakent Sağlık Grup Başkanlığı Toplum Sağlığı Merkezinde 15 yıldır hizmetli olarak görev 2 çocuk babası Erol Ceylan, 17 Eylül 2010 tarihinde Facebook'taki sayfasında ünlü sanatçı Volkan Konak'ın bir televizyon kanalında yaptığı programda söylediği, 'Eledim eledim' türküsünü klibini işyerindeki bilgisayardan paylaştı.



Klibin sonunda sonradan eklenmiş küfür ve AK Parti'ye hakaret içeren yazıların bulunması üzerine şikayet edilen Ceylan hakkında Samsun Valiliği soruşturma başlattı.



Disiplin soruşturmasında "17 Eylül 2010 tarihinde saat 09.59'da mesai saati içerisinde ve devlet malını kullanarak, Erol Ceylan'ın kendi Facebook internet sayfasında siyasi bir parti aleyhinde küfür ve hakaret içerikli yazılar yazdığının tespit edildiği" belirtilerek savunması istendi.





'Ben yazmadım'



Bu suçlamalar karşısında Erol Ceylan, sadece sevdiği bir şarkıcının videosunu paylaştığını, yazıları kendisinin yazmadığını dile getirerek savunma yaptı.



Ancak kurul Ceylan hakkında 3 yıl kademe ilerleme durdurulması cezası verilmesi teklifinde bulunarak "Söz konusu fiilin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin E bendinin (a) fıkrasında yer alan (ideolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak) hükmüne uyduğunu ve bu hükmün uygulama yetkisinin de Yüksek Disiplin Kurulu'nun görevi olduğunu" belirterek dosyanın Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesine karar verdi.



Tayin edildi, memurluktan çıkarıldı



Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı da yeniden savunmasını istediği Erol Ceylan'ı 4.06.2011 tarihinde Artvin'e gönderdi.



"Türk Milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Aşağılama" suçlarından hakkında Alaçam Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.



Alaçam Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı inceleme sonucunda 12.05.2011 tarihinde Erol Ceylan hakkında suçlamalarla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.



Ancak, buna rağmen Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu 20.07.2011 tarihinde yapılan toplantıda "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (E/b) bendinde düzenlenen (siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart ve benzerlerini çoğaltmak, dağıtmak)" kapsamında olduğu değerlendirmesi yaparak, Erol Ceylan'ın Devlet Memurluğundan çıkarılmasına karar verdi.



Bu kararla birlikte meslekten atılan Erol Ceylan, Rize Bölge İdare Mahkemesi'ne giderek işine geri dönebilmesi için Sağlık Bakanlığı hakkında dava açtı.



Davanın devam ettiğini belirten Ceylan, "Sanal ortamda herkesin paylaştığı bir müzik klibini ben de paylaştım. Ancak sözkonusu videonun sağ tarafında "Kuvayi Milliyeciler Evettt" şeklinde bir yazı ve bu yazının altındaki "devamını gör" bölümü bulunuyormuş. Ben bunu farketmedim. Benim sayfamda bu sanatçıya ait çok sayıda klip bulunmaktadır. Buraya tıklayınca referandumda evet oyu verenler ile AK Partiye karşı hakaret ve küfür içerikli ifadeler bulunuyormuş. Bunu ben yapmadım. Bu yazıları da ben yazmadım. Ben sadece sevdiğim bir sanatçının, sevdiğim bir türküsünü paylaştım. Cumhuriyet savcılığı klibi bilirkişeye incelettirip bu yazıları benim yazmadığını tespit ettirdi ve benim hakkımda takipsizlik kararı verdi. Ancak, bakanlık işten attı" diye konuştu.





