-Facebook'ta beğendikleri kadınlara fuhuş yaptırdılar ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi facebook'ta beğendikleri Rus ve Ukraynalı kadınları Türkiye'ye getirerek fuhuş yaptırdıkları öne sürülen bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 5.5 aydır takibe aldıkları bir fuhuş şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan suç örgütü ele başı Aminad S'nin, Rusya ve Ukrayna'da bağlantılı olduğu iki kadın aracılığıyla facebook'ta güzel bulduğu kadınlarla iletişime geçtiği ve kendilerine iş vaadinde bulunarak Türkiye'ye gelmelerini sağladığı tespit edildi. Türkiye'ye getirdikleri kadınları, Ankara'da lüks otellerde, aralarında kamu kurumlarında çalışan bürokratlarında bulunduğu zengin müşterilere pazarladığı belirlenen Aminad S. liderliğindeki şebeke, polisin operasyonuyla çökertildi. Çankaya ilçesindeki 17 noktaya baskın düzenleyen polis, operasyonda örgüt elebaşı ''Marina'' kod adlı Aminad S., birlikte yaşadığı eski emniyet müdürü H.M.D'nin de aralarında bulunduğu toplam 13 kişi gözaltına alındı. Fuhşa itilen Rus ve Ukraynalı 12 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aralarında mühendis ve doktor olanların da bulunduğu tespit edilen kadınların, emniyette verdiği ifadede, öğretmen ve bakıcı gibi iş vaadiyle getirildikleri Türkiye'de, kendilerine fuhuş yaptırıldığını bildirdi. Ülkelerinde 200-300 dolar kazanabildiklerini, ekonomik sıkıntıları nedeniyle Türkiye'ye gelmek zorunda kaldığını belirten kadınlar, polise şikayetçi olmamaları için de uyarıldıklarını ifade etti. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderilirken, sorgusu tamamlanan 13 şüphelinden 12'si ise Ankara Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan daha önce emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan, görevdeyken bir fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra emekliye ayrılan emniyet müdür yardımcısı H.M.D ise serbest bırakıldı. Emniyet, operasyonla ilgili fotoğraf ve görüntüleri ise basına dağıttı.