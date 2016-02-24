Facebook’ta ‘beğen’ dönemi sona erdi; ‘tepkiler’ dönemi başladı

Sosyal paylaşım ağı Facebook üzerinde artık sadece ‘beğen’ butonu bulunmayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte 'tepkiler' dönemi başladı.

Söz konusu butonların devreye girmesiyle birlikte Facebook kullanıcıları, arkadaşlarının paylaşımlarına “beğenmek” dışında bir yolla da reaksiyon gösterebilecek. Beğen butonuna uzun süre basıldığında kullanıcıların karşısına çok beğenmeyi, gülmeyi, şaşırmayı, kızmayı ve üzülmeyi sembolize eden emojiler çıkacak. Facebook yeni butonlarının Türkçe isimlerini ise Muhteşem, Hahaha, İnanılmaz, Üzgün ve Kızgın olarak belirledi.