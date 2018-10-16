Facebook'ta ‘Atatürk'e hakaret' paylaşımına tutuklama

Osmaniye’de bir kişi, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

İl merkezinde ikamet eden F.Ş., sosyal medya hesabı Facebook üzerinden Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlara tepki gösterilirken, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de soruşturma başlatarak, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kısa sürede adresi belirlenen F.Ş. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli şahıs, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün de Atatürk'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan 16 yaşındaki Y.S. ile 17 yaşındaki H.Ç., Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gözaltına alınmış, daha sonra da tutuklanmıştı.