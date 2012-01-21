Facebook'ta 'Allah yoktur' dedi, tutuklandı

T24 - Endonezya'da sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden "Allah yoktur" mesajı yollayan bir kişinin tutuklandığı ve beş yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.



31 yaşındaki Alexander Aan isimli devlet memur, ateistlerin üye olduğu bir Facebook grubuna yolladığı mesaj sebebiyle hafta içinde linç edilme tehlikesi atlatmıştı.



Yerel medya kaynaklarına göre Çarşamba günü çalıştığı devlet dairesine giden Aan burada fiziksel saldırıya uğradı.



Olay sonrasında polis nezaretinde tutulan Aan'ın sosyal paylaşım sitelerinde yazı yazması sebebiyle işini de kaybedebileceği tahmin ediliyor.



Polis yetkilileri Aan'ın beş yıl hapis cezasıyla yargılanabileceğini belirtiyorlar. Öte yandan Aan'ın tutuklanmasına yol açan yorumunu yazıdığı Facebook sayfasına halen ulaşılabiliyor.



Sayfa üzerinden birçok kişi Aan'ın serbest bırakılmasını talep ediyor.

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya'da ateistlik yasa dışı olarak tanımlanmış durumda.



Ülkede İslamiyet dışında beş dine ibadet etme hakkı yasal ancak, insanların inançlarını sona erdirmeye teşebbüs etmek yasa dışı kabul ediliyor.





