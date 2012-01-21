T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Facebook'ta 'Allah yoktur' dedi, tutuklandı

Endonezya'da sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden 'Allah yoktur' mesajı yollayan bir kişinin...

21 Ocak 2012 02:00

T24 - Endonezya'da sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden "Allah yoktur" mesajı yollayan bir kişinin tutuklandığı ve beş yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

31 yaşındaki Alexander Aan isimli devlet memur, ateistlerin üye olduğu bir Facebook grubuna yolladığı mesaj sebebiyle hafta içinde linç edilme tehlikesi atlatmıştı.

Yerel medya kaynaklarına göre Çarşamba günü çalıştığı devlet dairesine giden Aan burada fiziksel saldırıya uğradı.

Olay sonrasında polis nezaretinde tutulan Aan'ın sosyal paylaşım sitelerinde yazı yazması sebebiyle işini de kaybedebileceği tahmin ediliyor.

Polis yetkilileri Aan'ın beş yıl hapis cezasıyla yargılanabileceğini belirtiyorlar. Öte yandan Aan'ın tutuklanmasına yol açan yorumunu yazıdığı Facebook sayfasına halen ulaşılabiliyor.

Sayfa üzerinden birçok kişi Aan'ın serbest bırakılmasını talep ediyor.
Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya'da ateistlik yasa dışı olarak tanımlanmış durumda.

Ülkede İslamiyet dışında beş dine ibadet etme hakkı yasal ancak, insanların inançlarını sona erdirmeye teşebbüs etmek yasa dışı kabul ediliyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24