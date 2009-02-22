Facebook'ta adresini buldu, öldürdü - FOTOGALERİ

2 yıldır rahatsız ediyordu

Asansörde öldürdü

Facebook'ta buldu

Lise son sınıf öğrencisi Esra Celepkulu oturduduğu sitenin asansörüne binerken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç kızı, aşkına karşılık vermediği için öldürdüğü belirlenen ve lokantalarda komilik yapan Sezai Karataş ise, dün sabah saatlerinde ailesi tarafından Pendik Jandarma Karakolu’na götürülerek teslim edildi.Olay 18 Şubat Çarşamba günü, Pendik Kurtköy’deki Temiz Işık Sitesi’nde meydana geldi. Okuduğu Pendik Lisesi’nden çıktıktan sonra servis aracına binen Esra Celepkulu, site önünde bekleyen Sezai Karataş ile karşılaştı. 2 yıldır zanlının arkadaşlık teklifini kabul etmediği öğrenilen genç kız, Karataş’a kendisini rahat bırakmasını söyleyerek bahçeye yöneldi.Güvenlik görevlisi izinli olduğu için siteye giren Karataş’ı gören genç kız hızlı adımlarla evine girmek istedi. Zile basarak annesinin apartman kapısını açmasını sağlayan Esra asansöre yönelirken, saldırgan da onunla birlikte girdi. Bu sırada bıçağını çeken Sezai Karataş genç kızı karın ve kasık bölgesinden 3 kez bıçakladı. Atardamarı yırtılan ve çok kan kaybeden genç kızı bekleyen annesi merak edince korkunç olay ortaya çıktı. Annesi Leyla Celepkulu tarafından asansörden çıkartılan genç kız Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kadıköy Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan baba Cemalettin Celepkulu’nun kendi evi olduğu için ailesini Kurtköy’e getirdiği öğrenildi. Moda Lisesi’nde okurken kendi evlerine taşındıkları için Pendik Lisesi’ne kaydolan genç kızın 2 yıldır peşinde olan Sezai Karataş'ın sürekli ret cevabı aldığı öğrenildi. Genç kızın Karataş tarafından tehdit edilmesi üzerine ailesine durumu açtığı ve zanlının “Artık bir şey yapmayacağım, o benim artık kardeşim” dediği belirtildi.Fakat, genç kıza tehdit mesajlarını sürdüren Karataş’ın paylaşım sitesi Facebook'tan adresi belirlediği iddia edildi. Baba Cemalettin Celepkulu, “Kızım zanlıyı görünce bağırarak yardım istemiş ama kimse yardıma gelmemiş. Kızım Karataş’ı iterek uzaklaştırmış, annesi kapıyı açmasına rağmen gelmeyince meraklanınca onu asansörde yatar bulmuş. Bu sırada görenler olmuş ama kimse yardım etmemiş. Kimsenin vicdanı yok mu? Hatta taksiciler kızımı kanlar içinde görmelerine rağmen durup almamışlar. Kendi evimiz olduğu için buraya gelmiştik, kızım televizyoncu olmak istiyordu? dedi.27 mart 2006’da ise Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Yeşim Tuğrul, Kadıköy'de oturduğu apartmanın asansöründe, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradıktan sonra ağır yaralanmıştı. Uzun süren tedavinin ardından hareket etme yeteneğini yitiren Tuğrul’un katil zanlısı halen yakalanamadı.