Facebook'ta 16 yaşındaki bir gencin fotoğrafıyla 12 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp tecavüz girişiminde bulundu!

Antalya'da 16 yaşında bir gence ait fotoğrafı profiline koyarak sosyal paylaşım sitesi ‘Facebook'ta tanıştığı 12 yaşındaki kız çocuğu M.Ş.'ye cinsel saldırıda bulunan evli ve iki çocuk babası Ali G. (38), 11 yıl 2 ay hapse mahkûm edildi.

DHA'nın haberine göre, Antalya'da bir otelde garson olarak çalışan Ali G., Facebook'ta 'Berk Onat' adıyla sahte hesap açtı. Profil fotoğrafı olarak, internetten bulduğu fiziği düzgün bir genci seçen Ali G., yaşının da 16 olduğunu yazdı. Ali G., daha sonra bu sahte profilli hesaptan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.Ş.'ye arkadaşlık isteği gönderdi. M.Ş.'nin kabul etmesi üzerine ikili yazışmaya başladı.

Önce foto sonra adres

Ali G. bir süre sonra M.Ş.'den çıplak fotoğraflarını istedi. M.Ş. önce reddetse de, tehdit üzerine isteneni yaptı. Fotoğrafları alan Ali G., küçük kızla buluşmak istediğini yazarak evinin adresini aldı. Küçük kızın verdiği adrese giden Ali G., kendisini de ‘Berk Onat'ın dayısı olarak tanıttı ve çıplak fotoğraflarını ailesine vermekle tehdit ettiği küçük kızı apartmanın boşluğunda taciz etti. Taciz tecavüz girişimine dönüşünce küçük kız kendini kurtarmayı başararak kaçtı. M.Ş.’nin durumu ailesine anlatması üzerine Ali G. yakalanıp tutuklandı. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Ali G.'yi cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapse mahkûm etti. Sanığa şantaj suçundan da 1 yıl 2 ay hapis ve 600 lira adli para cezası veren mahkeme, cezalarda takdir indirimi de yapmadı. Sanığın bilgisayarında ele geçirilen suç unsuru görüntülerle ilgili dava açılacağı da kaydedildi.