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Bilim / Teknoloji

Facebook’da yeni James Bond’lar aranıyor

İngiltere Gizli Servis’i yeni kuşak casuslarını bulmak için Facebook’u kullanıyor.

29 Eylül 2008 03:00

Eskiden casuslarını üniversite öğrenimi sırasında seçen MI6 dış istihbarat teşkilatı artık yeni casuslar bulmak için sosyal internet sitesi Facebook’u kullanıyor.

MI6 eylül ayının başından itibaren Facebook’ta verdiği ilan ile yeni kuşak ajanların dikkatini çekmeye çalışıyor.

Popüler internet sitesinde arkadaşlarından gelen son mesajları görmek isteyenler ekranda birden “Casus Aranıyor” ilanı ile karşılaşıyor.

MI6 farklı çevrelerden insanların ilgisini çekebilmek için üç ayrı ilan yayınlıyor Facebook’ta.

Üniversite eğitimi görmüş casus adaylarını hedefleyen ilanda, “Her yaştan mezunlar operasyon görevlisi olarak küresel istihbarat toplayıp bunları analiz ederek kendileri için uzun vadeli bir kariyer oluşturabilirler” ifadesine yer veriliyor.

Diğer bir ilanda ise yaptığı işten sıkılıp kariyerlerinde dramatik bir değişiklik arayışında olanlar hedef alınmış.

Bu ilanda ise, “Kariyer değiştirmenin zamanı geldi mi? MI6 becerilerinizi kullanabilir. İngiltere’yi korumak için küresel istihbarat toplayıp analiz eden bir operasyon görevlisi olarak bize katılın” sözlerine yer veriliyor.

Üçüncü ilanda ise potansiyel adaylara dünya tarihinde tarihte etkin bir yer sunuluyor.

İlanda: “Dünyadaki gelişmeler konusunda bir kariyer mi? Dünyadaki gelişmeleri etkilemeye sizin de katkınız olsun” deniyor.

MI6 yeni ajanlar bulmak için son birkaç yıldır kendi internet sitesini de kullanıyor.

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