Facebook'a ölüm tarihini yazdı, şimdi kayıp...

T24 - Elazığ'da 20 yaşındaki iki arkadaştan 14 gündür haber alınamıyor. Kayıp iki kişiden Onur Üzel'in Facebook'ta ölüm tarihini yazdığı ortaya çıktı.





Sanayi Sitesi'nde araçlara LPG takılan işletmede çalışan Rıdvan Tıraş (20) ile Adıyaman Üniversitesinin 2 yıllık İşletme Bölümü öğrencisi Onur Üzel (20) bir süre önce arkadaş oldu.



İki arkadaş son olarak 4 Şubat akşamı Tıraş'ın çalıştığı sanayi sitesinde görüldü. Bu tarihten itibaren çocuklarından haber alamayan aileler, güvenlik güçlerine başvurdu.



Üzel ile Tıraş'ın birlikte bulundukları tahmin edilen otomobilin, geldikleri bir akaryakıt istasyonunda güvenlik kameralarınca görüntülendiği de ortaya çıktı.



Onur Üzel'in internetteki bir paylaşım sitesinde ise 5 Şubat saat 04.36 itibariyle "D.T 24.02.1990 (Ö.T 04.02.2010) Bugüne nasipmiş" ifadeleri yer alıyor.



Rıdvan Tıraş'ın ağabeyi Taner Tıraş, Rıdvan ile işyerinden aracıyla ayrıldıkları arkadaşı Üzel'in, bu sırada ortak bir arkadaşları tarafından görüldüğünü öğrendiğini söyledi.



Taner Tıraş, "Bu arkadaşları, onlardan 'kendisini eve bırakmalarını' istemiş. Onu alıp çarşıda indirdikten sonra bir başka arkadaşı Rıdvan'ı aramış. Rıdvan, telefonu Onur'a vermiş. Bu arkadaşı 'Neredesiniz?' diye sormuş. Onur 'Biz ölmeye gidiyoruz' diye cevap vermiş. Arkadaşı da 'Dönün beni de alın' deyince 'Yakıtımız yok' demiş. Sonra irtibat kesilmiş" dedi.



Taner Tıraş, gece eve gelmemesi üzerine ertesi gün kardeşinin iş yerine gittiğini, iş yerindekilerin "Onur Üzel'in ailesinin de gelerek çocuklarını sorduğunu ve Onur'un da kayıp olduğunu bildirdiklerini" belirtti.



Bunun üzerine polise başvurduğunu anlatan Tıraş, kardeşinin borcu veya problemli olduğu arkadaşı bulunmadığını kaydetti.



Onur Üzel'in babası: "4 Şubat'tan beri haber alamıyoruz"



Onur Üzel'in babası Zülküf Üzel ise 4 Şubat akşamı eve geldiğinde bilgisayarın başında olan oğlunun, bir süre sonra evden çıktığını söyledi.



Kayınbiraderinin aracının kendisinde olduğunu, daha önce de oğlunun aracın anahtarını alarak gittiğini ifade eden Üzel, şunları anlattı:



"O akşam da aracın anahtarını almış. Akşam 21.00 civarı, daha önce internetten tanıştığı kız arkadaşı evi arayarak, Onur'un kendisini aradığını ve 'Ölümün sessizliğini sana hissettireceğim' dediğini söyledi. Hemen ardından ikisini de aradık, cep telefonu kapalıydı. O gece polise başvurduk. 4 Şubattan bu yana çocuklardan haber alamıyoruz."



Zülküf Üzel, aracın 4 Şubat akşamı 17.45'te bir akaryakıt istasyonundan yakıt alınırken güvenlik kamerasıyla tespit edildiğini, bu sırada araçtan kimsenin inmediğinin görüldüğünü bildirdi.





