Facebook'a Kürtçe de girdi

T24 - Bütün dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal paylaşım sitesi Facebook, artık Kürtçe olarak da kullanılıyor.





Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ve arkadaşlık sitesi olarak bilinen Facebook'a yeni dil olarak Kürtçe eklendi. Uzun zamandır yürütülen anket sonucunda yetkililer Kürtçe'yi dil listesine ekleme kararı aldı. Facebook ana sayfada bulunan 'uygulamalar' kısmındaki dil seçeneklerinden Kurdi'nin seçilmesiyle site Kürtçe olarak kullanılabiliyor. Şimdilik kısmi olarak yararlanılan uygulamanın genişlemesi için talebin artması gerekiyor.



Türkiye'den günlük ortalama 17 milyon kişinin ziyaret ettiği sitenin 3 milyon Kürt kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Site 108 dilde kullanılıyor.