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Bilim / Teknoloji

Facebook'ta sorun giderildi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un ana sayfasında yaşanan sorunun giderildi

01 Ağustos 2014 22:22

1.3 milyar kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook'a bir süredir erişim sağlanamıyordu. Sosyal ağa TSİ 19.00 sularında erişim kesildi. Bir saat süreyle erişim sorununun ardından problem çözüldü.

Yaşanan sorunun nedeni henüz bilinmezken, sosyal ağın açılış sayfasında bir sorun yaşandığı ve giderilmeye çalışıldığı belirtildi. 

TechCrunch sitesinin verdiği bilgiye göre Facebook'un mobil uygulaması da çalışmıyor. Kullanıcılar web veya mobil üzerinden ana sayfayı açabilse bile içerikler güncellenmiyor, bir sayfa veya içerik açılmak istendiğinde hata mesajı alınıyor. 

Facebook, 19 Haziran'da benzer bir sorun yaşamış ve yaklaşık 20 dakika erişime kapanmıştı.

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