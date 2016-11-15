T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Facebook yalan haberlere savaş açtı

Sosyal paylaşım sitesi, ABD'de başkanlık seçimlerini etkilediği tartışmasına yol açan yalan haberleri yayan siteleri yasakladığını açıkladı

15 Kasım 2016 17:10

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD'de başkanlık seçimleri sonrası gelen tepkiler üzerine yalan haber yapan siteleri yasakladığını açıkladı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a konuşan Facebook sözcüsü, yalan haber yapan sitelerin "yanıltıcı, yasadışı ve aldatıcı" kategorisine alındığını belirtti.

Böylece bu siteler Facebook'ta reklam göstererek gelir elde edemeyecek.

Sözcü gazeteye yaptığı açıklamada, bütün yayıncıların gözetim altında tutularak sosyal medya platformunun kurallarını ihlal etmemeleri için sıkı bir kontrolden geçirileceğini söyledi.

Benzer bir hamle Pazartesi günü Google'dan da gelmişti.

Google da benzer siteleri, reklam verenler ağından çıkaracağını açıklamıştı.

Facebook'tan farklı bir algoritmaya sahip olan Google'da çok fazla sahte haber kullanıcıların karşısına çıkmıyor.

 

ABD'de başkanlık seçimlerinin tartışıldığı temel platform haline gelen Facebook'a, yalan haber yayılmasına izin verdiği için eleştiriler yöneltiliyordu.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise sosyal paylaşım sitesinin ABD'de başkanlık seçimlerinin gidişatını etkilediği iddialarına şiddetle karşı çıktı.

Zuckerberg, yalan haberlerin sitenin küçük bir bölümünü oluşturduğunu, yine de bu sorunla başa çıkacaklarını söyledi.

İnternet sitesi Buzfeed ise Facebook'un yalan haberlerle mücadele etmek için onlarca çalışandan oluşan gizli bir ekip kurduğunu iddia etti.

Facebook'un ekibinde yer alan ancak adının açıklanmasını istemeyen bir çalışan Buzfeed'e, "Zuckerberg de şirkette çalışan bütün herkes de bütün seçim kampanyası süresince platformumuzda deli gibi yalan haberin dolaştığını biliyor" dedi..

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SosyalABDSözFacebookFacebook ABDWall Street JournalPazartesiGoogleMark ZuckerbergBuzfeed

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24