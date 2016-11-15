Facebook yalan haberlere savaş açtı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD'de başkanlık seçimleri sonrası gelen tepkiler üzerine yalan haber yapan siteleri yasakladığını açıkladı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a konuşan Facebook sözcüsü, yalan haber yapan sitelerin "yanıltıcı, yasadışı ve aldatıcı" kategorisine alındığını belirtti.

Böylece bu siteler Facebook'ta reklam göstererek gelir elde edemeyecek.

Sözcü gazeteye yaptığı açıklamada, bütün yayıncıların gözetim altında tutularak sosyal medya platformunun kurallarını ihlal etmemeleri için sıkı bir kontrolden geçirileceğini söyledi.

Benzer bir hamle Pazartesi günü Google'dan da gelmişti.

Google da benzer siteleri, reklam verenler ağından çıkaracağını açıklamıştı.

Facebook'tan farklı bir algoritmaya sahip olan Google'da çok fazla sahte haber kullanıcıların karşısına çıkmıyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinin tartışıldığı temel platform haline gelen Facebook'a, yalan haber yayılmasına izin verdiği için eleştiriler yöneltiliyordu.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise sosyal paylaşım sitesinin ABD'de başkanlık seçimlerinin gidişatını etkilediği iddialarına şiddetle karşı çıktı.

Zuckerberg, yalan haberlerin sitenin küçük bir bölümünü oluşturduğunu, yine de bu sorunla başa çıkacaklarını söyledi.

İnternet sitesi Buzfeed ise Facebook'un yalan haberlerle mücadele etmek için onlarca çalışandan oluşan gizli bir ekip kurduğunu iddia etti.

Facebook'un ekibinde yer alan ancak adının açıklanmasını istemeyen bir çalışan Buzfeed'e, "Zuckerberg de şirkette çalışan bütün herkes de bütün seçim kampanyası süresince platformumuzda deli gibi yalan haberin dolaştığını biliyor" dedi..