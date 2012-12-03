Facebook WhatsApp'ı satın alacak

Üye sayısı bir milyarı geride bırakan Facebook, kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni satın alımlar planlıyor. Teknoloji dünyasındaki en son söylentiler, sosyal medya ağının popüler mobil chat uygulaması WhatsApp’i satın alacağı yönünde.

Mobil cihazların en çok kullanılan bedava uygulamalarından olan WhatsApp, Facebook tarafından satın alınabilir. TechCrunch sitesine konuşan kaynaklar, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in California merkezli şirketle görüşmelere başladığını öne sürdü.

İlk olarak TechCrunch’ın duyurduğu söylentiye göre, görüşmelerde sunulan fiyat aralığı veya ne tür şartlar öne sürüldüğü kesin değil. WhatsApp, şu ana kadar konu hakkında açıklama yapmadı.

Santa Clara kentinde 2009 yılında kurulan WhatsApp, Android, BlackBerry, iOS, Symbian ve Windows Phone işletim sistemlerinde kullanılabilen bedava bir chat uygulaması geliştirdi. WhatsApp uygulaması, metin girmenin yanı sıra görüntü, ses ve video mesajları da paylaşmanızı sağlıyor. Kullanımı oldukça pratik olan bedava uygulama, Twitter ve Facebook gibi mobil cihazlarda en çok bulunan uygulamalardan bir tanesi.

CNET’in verdiği bilgiye göre, WhatsApp’in günlük kullanıcı sayısı 100 milyon. Uygulamanın kullanıldığı ülke sayısı ise 150’nin üzerinde.



Chat rekorları onun



Oldukça başarılı bir mobil chat uygulaması olan WhatsApp, Ekim 2011’de yaptığı açıklamada, günde 1 milyar mesaj trafiğine ulaştıklarını belirtmişti. Şirket, blog sayfasında yaptığı açıklamada, “1 milyar mesaj tam olarak neye eşit? Bu saatte 41,666,667; dakikada 694,444 ve saniyede 11,574 mesaj anlamına geliyor” ifadesini kullanmıştı. WhatsApp, bu başarısının ardından “küresel alanda mükemmel bir mobil mesajlaşma sistemi oluşturmak adına önemli bir adım attıklarını” belirtmişti.

Güvenlik unsurları nedeniyle ara sıra güvenlik uzmanlarının eleştirilerine maruz kalsa da, WhatsApp popüler bir uygulama olmaktan uzak kalmadı. Analistler şimdi, Facebook’un WhatsApp’i satın alarak, “bir diğer bir milyar kullanıcıya ulaşmak konusunda önemli bir hamle yaptığını” öne sürdü.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, bir süre önce BusinessWeek’e yaptığı açıklamada, “En çok ilgileneceğimiz alan kesinlikle mobil olacak... Dünyada cep telefonu olan 5 milyar insan var” demişti.

Gelecek adına büyük planları olduğu belli olan WhatsApp’ın, Arapça, Danimarkaca, Flemenkçe, Farsça, Fince, Fransızca, Almanca, İbranice, Hintçe, Macarca, Endonezyaca, İtalyanca, Japonca, Korece, Malayca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, geleneksel Çince, İspanyolca, İsveçce, Taylandca, Türkçe ve Urdu dillerinde çevirmen aradığı ifade edildi.