Facebook ve Twitter'dan 'muhbir şirkete' ortak tavır

Sosyal medya siteleri Facebook ve Twitter, ABD'de çeşitli protesto gösterilerine katılan kullanıcıların bilgilerini polise iletmekle suçlanan Geofeedia şirketiyle bilgi paylaşımını durdurdu.

Instagram'ın da sahibi olan Facebook'un bu kararı geçen ay aldığı, Twitter'ın da kısa süre önce aynı yola başvurduğu bildirildi.

Chicago merkezli Geofeedia'nın aynı adı taşıyan özel uygulaması, sosyal medya hesaplarından aldığı konum bilgilerini analiz eden bir yazılım programı.

Amerikan Sivil Haklar Birliği (ACLU) adlı insan hakları kuruluşu, Geofeedia'nın göstericilerin konumlarını ve sosyal medya paylaşımlarını polis ile paylaştığını iddia etmişti.

ACLU'nun teknoloji ve sivil haklar politikalarından sorumlu yetkilisi Nicole Ozer, "Geofeedia'nın uygulaması polislere, göstericilerin telefonlarına sızarak onları takibe alma imkanı veriyor" dedi.

Geofeedia Genel Müdürü Phil Harris ise özel hayatın gizliliği prensibine saygılı olduklarını, yazılımlarının uygunsuz kullanımını önlemeye yönelik net politikaları olduğunu söyledi.