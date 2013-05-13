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Ekonomi

Facebook ve Twitter vergi ödeyecek

Türkiye’den kazanan vergisini de Türkiye’ye ödeyecek

13 Mayıs 2013 16:18

Birçok avrupa ülkesinden sonra Türkiye'ye de sosyal medyada vergi ödeme zorunluluğu geliyor.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolarlık online reklam pazarının olduğunu ve burada dönen paranın yaklaşık yüzde 70’inin vergisiz bir şekilde yurtdışına çıktığını belirterek, 'Yaptığımız çalışmayı neticelendirmek üzereyiz. Bundan sonra Türkiye’den kazanan vergisini de Türkiye’ye ödeyecek. Çalışma tamamlandığında, buradan 100 milyon lira civarında vergi geliri bekliyoruz' dedi.

Bakan Şimşek, Fransa, Almanya ve İngiltere örneklerini de incelediklerini ve çalışmada sona yaklaştıklarını belirterek, yakın bir zamanda konuyu Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) sunacaklarını ifade etti.

Google ve Yandex gibi arama motorları ile Facebook, Twitter, Linkedin gibi sosyal paylaşım sitelerinin online reklam gelirleri gün geçtikçe artıyor. Söz konusu sitelerin sahibi olan şirketler, reklamlar için istedikleri bedelleri çoğunlukla kredi kartı aracılığıyla tahsil ediyor ve para, bankalar aracılığıyla tek tıkla yurtdışına çıkıyor.

Bu şirketler, birçok ülke arasında yapılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları sayesinde hem bu kazançları elde ettikleri ülkelerde hem de merkezlerinin bulunduğu ülkelerde vergi ödemiyor.

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